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Dünya

Macaristan tercihini Varhelyi'den yana kullandı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üyesi önerme hakkını ikinci kez Komisyon'un Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi'den yana kullandı.

AA29 Temmuz 2024 Pazartesi 13:48 - Güncelleme:
Macaristan tercihini Varhelyi'den yana kullandı
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Orban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son 5 yıl boyunca Varhelyi, AB'nin komşuluk coğrafyasında ve ötesinde olumlu bir güç olarak fark yaratabileceğini kanıtladı. Önümüzdeki Komisyon'da mükemmel bir iş çıkaracak." ifadesini kullandı.

Macar siyasetçi Varhelyi, 2019'daki seçimlerin ardından Orban tarafından önerilmiş ve Ursula von der Leyen'in ilk kabinesinde "Genişlemeden Sorumlu Üye" olarak görev yapmıştı.

Varhelyi döneminde, AB'nin genişleme politikası eleştirilere maruz kalmış, temelde Batı Balkanlar'a odaklanılsa da bu ülkelerle ilgili somut ilerleme kaydedilememişti.

AB'de 6-9 Haziran'da yapılan seçimlerin ardından Ursula von der Leyen, ikinci kez AB Komisyonu Başkanlığı için 18 Temmuz'da Avrupa Parlamentosu'nda (AP) güvenoyu almıştı.

Von der Leyen, 25 Temmuz'da üye ülkelere mektup göndererek, Komisyon için uygun gördükleri üyeleri önermeleri çağrısında bulunmuştu.

27 üye ülkenin her birinin, AB'nin yürütme organı Komisyon'a birer üye gönderme hakkı bulunuyor. Süreç tamamlandığında, von der Leyen ekibini kuracak ve AP'nin onayını alan yeni Komisyon, görevine başlayacak.

  • Macaristan Başbakanı
  • Avrupa Birliği Komisyonu
  • Oliver Varhelyi

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