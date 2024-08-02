İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ağustos 2024 Cuma / 27 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,168
  • EURO
    35,9217
  • ALTIN
    2626.27
  • BIST100
    10616.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Macaristan ve AB arasında yeni ''Rusya'' gerilimi
Dünya

Macaristan ve AB arasında yeni ''Rusya'' gerilimi

Macaristan ile Avrupa Birliği (AB) arasında, Budapeşte'nin Birliğin dönem başkanlığını üstlenmesinin akabinde Başbakan Viktor Orban'ın Moskova ziyaretiyle başlayan gerginlik, bu kez Rus vatandaşlarına Şengen vizesi kolaylığı gerekçesiyle devam ediyor.

AA2 Ağustos 2024 Cuma 13:04 - Güncelleme:
Macaristan ve AB arasında yeni ''Rusya'' gerilimi
ABONE OL

AB Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Macaristan'a mektup göndererek AB dönem başkanlığını üstlendiği 1 Temmuz'u izleyen günlerde Rusya ve Belarus vatandaşlarına AB içinde serbest seyahat hakkı veren "Ulusal Kart" programının süresini uzatmasıyla ilgili izahat talep ettiğini bildirdi.

Johansson, mesajında, "Rusya, bir güvenlik tehdididir. Daha az değil daha fazla teyakkuza ihtiyacımız var. Potansiyel Rus casuslarına ve sabotajcılarına AB'ye kolay erişim sağlamak, hepimizin güvenliğini tehlikeye atacaktır." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Johansson, Macaristan'ın vereceği yanıtın ardından durumu inceleyeceklerini ve gerekirse harekete geçeceklerini belirtti.

Mektubun içeriğinde vize konusu üye ülkelerin yetki alanında olsa da Şengen Bölgesi'nin güvenliğini koruma sorumluluğunun bulunduğu ve AB'nin Rusya ile vize kolaylığını Eylül 2022'de durdurduğu anımsatılarak, en geç 19 Ağustos'a kadar ilgili izahatin AB Komisyonuna iletilmesinin gerektiği kaydedildi.

Avrupa Parlamentosundaki (AP) en büyük siyasi grup Avrupa Halk Partisinin (EPP) Başkanı Manfred Weber de hafta başında AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e mektup yazarak Macaristan'ın Ruslar için Şengen Bölgesi'ne giriş koşullarını basitleştirme kararını "şüpheli" bulduğunu, casusların Birliğe sızma riskinin arttığını ifade etmişti.

Macaristan, temmuz ayının başında Rusya ve Belarus'ın da olduğu bazı ülkelere yönelik mevsimlik işçiler için tasarladığını duyurduğu kolaylaştırıcı vize rejimini başlatmıştı.

- BUDAPEŞTE-BRÜKSEL-MOSKOVA HATTINDA SÜREGELEN GERGİNLİK

AB-Rusya ilişkileri, 2014'te Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakının ardından gerilemiş ve 2022'de Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla maslahatgüzarlık seviyesine indirilmişti.

AB ülkesi Macaristan ile AB arasında Rusya-Ukrayna Savaşı, Ukrayna'ya askeri ve mali destek ile AB üyelik müzakereleri gibi konularda anlaşmazlıklar yaşanıyor.

Savaşa yönelik AB'den farklı politika sergileyen Orban, sıklıkla "Rus yanlısı" olmakla suçlanırken Macar lider, bu iddiaları reddediyor.

- ORBAN'IN ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDEKİ MOSKOVA ZİYARETİ

Macaristan Başbakanı Orban'ın, ülkesinin AB dönem başkanlığını devralmasının 5. gününde Moskova'ya gerçekleştirdiği ziyaret, AB içinde tepki çekmiş, üst düzey yönetimden arka arkaya "Orban'ın AB'yi temsil etme yetkisinin olmadığı" uyarıları yapılmıştı.

Ancak Orban, yine de Moskova'ya ziyarette bulunmuş, amacının Birliği temsil ederek müzakere başlatmak değil barış yolunda ilk adımların atılmasına hizmet etmek olduğunu dile getirmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.