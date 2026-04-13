Macaristan'da iktidar değişikliği... Rusya: Yeni yönetimle ilişki kurmaya hazırız

Macaristan'da düzenlenen genel seçimde Peter Magyar'ın Tisza Partisi 199 sandalyenin 136'sını kazanarak büyük bir zafer elde etti. Bu sonucun ardından Rusya'dan ilk üst düzey açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Lavrov, yeni hükümetle eşit ve karşılıklı çıkara dayalı ilişki kurmaya hazır olduklarını bildirdi.

LAVROV'DAN MACARİSTAN'IN YENİ YÖNETİMİNE KRİTİK ŞART

Lavrov, Rus basına yaptığı açıklamada, Macaristan'da dün düzenlenen genel seçimin sonuçlarını değerlendirdi.

"Rusya'nın, Macaristan'ın yeni yönetimiyle ilgili beklentisi nedir?" sorusunu yanıtlayan Lavrov, şöyle konuştu:

"Yeni yönetimin yapacağı işleri görmek isteriz. Herhangi bir ülkeyle, eşit, karşılıklı çıkara dayalı, dengeli ilişkiler kurmak istiyoruz. (Macaristan'daki) Yeni hükümetle ilişki kurmaya hazırız. Her şey, yeni hükümetin kendi ulusal çıkarlarını ne şekilde anladığına bağlı."

PETER MAGYAR'IN TİSZA PARTİSİ 136 SANDALYEYLE PARLAMENTO'YA DAMGA VURDU

Macaristan Ulusal Seçim Ofisinin (NVI) verilerine göre, dün düzenlenen genel seçimdeki sandıkların yaklaşık yüzde 99'u açıldı.

Seçim sonucuna göre, Peter Magyar liderliğindeki Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza), 199 sandalyeli parlamentonun 136'sını kazanırken, Başbakan Viktor Orban'ın liderliğindeki Fidesz Partisi 56 sandalyeye sahip oluyor.