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Dünya

Macaristan'da kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılıyor

Macaristan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılananların sayısı 5,5 milyonu geçtiği için kapalı alanlarda da maske takma zorunluluğunun kaldırılması kararı alındı.

AA2 Temmuz 2021 Cuma 19:40 - Güncelleme: 2 Temmuz 2021 Cuma 19:40
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İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle yarından itibaren kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun yanı sıra birçok kısıtlamaya son verildi.

Genelgeye göre toplu taşıma, market ve diğer kapalı alanlarda hizmet verilen yerlerde maske zorunluluğu kaldırıldı. Sadece hastane ve sosyal kurumlarda maske takma zorunluluğu devam edecek.

Bağışıklık kartıyla girilebilen restoran, otel ve sosyal tesislerde bu zorunluluk kaldırılırken market ve diğer iş yerlerinde kişi sayısı kısıtlamasına son verildi.

Toplantı ve törenlerin 50 kişi yerine 100 kişiyle yapılabileceği belirten genelgede, düğünlerdeki kişi sınırlaması ise 200'den 400'e yükseltildi.

Genelgede, yüksek öğretim kurumlarının sonbahardan itibaren yüz yüze eğitime geçeceği kaydedildi.

Macaristan'da son 24 saatte 37 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 808 bin 197'ye çıktı. Ülkede virüs nedeniyle bugüne kadar 29 bin 992 kişi hayatını kaybetti.

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