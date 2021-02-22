İSTANBUL 9°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2021 Pazartesi / 10 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0238
  • EURO
    8,5495
  • ALTIN
    408.433
  • BIST100
    1550.61
Dünya

Macaristan'da koronavirüs karantinası uzattı

Macaristan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbir amacıyla ilan edilen 'acil durum' süresinin 90 gün daha uzatılmasını öngören yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi.

AA22 Şubat 2021 Pazartesi 21:18 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 21:18
ABONE OL


Adalet Bakanı Judit Varga tarafından Ulusal Meclise sunulan ve hükümete, kanun hükmünde kararname çıkarabilme ve bazı kanunların uygulanmasını askıya alabilme imkanı sağlayan acil durum yasa tasarısı, 55 "hayır" ve 1 çekimser oya karşı 133 "evet" oyuyla kabul edildi.

Macar hükümeti, salgına karşı hızlı tedbir alabilmek için 4 Kasım'da 15 günlük acil durum ilan etmiş ve bunu 10 Kasım'da 3 aylığına uzatmıştı.

Macaristan'da son 24 saatte 2 bin 623 yeni vaka tespit edildi. Vaka sayısının 405 bin 646'ya çıktığı ülkede, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 48 artarak 14 bin 347'ye yükseldi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.