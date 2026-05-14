14 Mayıs 2026 Perşembe / 28 Zilkade 1447
Dünya

Macaristan'da olağanüstü hal sona erdi

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, selefi Viktor Orban döneminde ilan edilen olağanüstü hal uygulamasının sona erdirildiğini açıkladı.

AA14 Mayıs 2026 Perşembe 12:58 - Güncelleme:
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ülkedeki olağanüstü hal uygulamasına dair açıklama yaptı.

Magyar, 4 yılın ardından bugün itibarıyla Macaristan'daki "savaş dönemi olağanüstü halinin" sona erdiğini ifade etti.

Bununla birlikte Orban hükümeti tarafından 6 yıl önce getirilen "kararnameye dayalı olağanüstü hale" de son verdiklerini belirten Magyar, "Olağan hale dönüyoruz." ifadesini kullandı.

Orban yönetimi, 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle olağanüstü hal ilan etmiş ve 2022'de başlayan Ukrayna'daki savaş nedeniyle de olağanüstü hali uzatmıştı.

Macaristan Ulusal Meclisi'nde, 12 Nisan genel seçimlerinin ardından 9 Mayıs'ta düzenlenen açılış oturumunda, olağanüstü hal kararnamelerini olağan hukuka dahil eden yasa kabul edilmişti.

- MACARİSTAN GENEL SEÇİMLERİNİ TİSZA, BÜYÜK FARKLA KAZANMIŞTI

Macaristan'da 12 Nisan'da yapılan genel seçimi, Peter Magyar liderliğindeki Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) büyük farkla kazanmıştı.

Tisza, 199 milletvekilli parlamentoda 141 sandalye kazanarak anayasa değişikliği yapabilecek çoğunluğa ulaşmıştı.

16 yıldır iktidarda olan Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ise 52 sandalyede kalmıştı.

Macaristan UIusal Meclisi'nde, 9 Mayıs'ta yapılan açılış oturumunda Magyar, yemin ederek resmen ülkenin başbakanı olmuştu ve 16 yıllık Orban iktidarına son vermişti.

