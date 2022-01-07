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Dünya

Macaristan'da polis, göçmen taşıyan kamyoneti ateş ederek durdurdu

Macaristan'da, 'dur' ihtarına uymayan ve polis tarafından ateş edilerek durdurulan araçtan 30 düzensiz göçmen çıktı.

AA7 Ocak 2022 Cuma 13:00 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 13:01
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Györ-Sopron Polis Merkezinden yapılan açıklamada, Macaristan-Avusturya sınırı yakınlarında Macar polisinin şüphe üzerine bir kamyonete "dur" ikazında bulunduğunu ama kamyonet şoförünün aracı polislerin üzerine sürerek kaçmaya çalıştığı belirtildi.

Kamyonete polis tarafından ateş edildiği ama kimsenin yaralanmadığı aktarılan açıklamada, kamyonetin Avusturya'ya geçtiği ama birkaç yüz metre sonra durduğu bilgisi yer aldı.

Açıklamada, Avusturya polisinin kamyonet şoförünü ve 30 düzensiz göçmeni yakaladığı kaydedildi.

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