Macaristan Başbakanı Peter Magyar, istifaya çağırdığı Cumhurbaşkanı Sulyok ile başkent Budapeşte'deki Sandor Sarayı'nda bir araya gelmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Başbakan Magyar, Sulyok ile görüşmesine ilişkin, Cumhurbaşkanı'nın istifa etmeyi reddettiğini dile getirerek "(Sulyok'a) Tisza (Saygı ve Özgürlük Partisi) milletvekillerine yasama önerilerimizi bildireceğimi ve gerekli prosedürleri derhal başlatacağımızı söyledim." dedi.

Magyar, yaklaşık bir ay süreceğini belirttiği yasama sürecinin, "hukukun üstünlüğünü ve demokrasiyi yıkmaya dahil olan tüm kuklaların" görevden alınmasını da içereceğini belirtti.

Sulyok'un görevden alınması için nasıl bir anayasa değişikliğine gideceğine dair ayrıntılı bilgi paylaşmayan Magyar, "Macaristan ne Tamas Sulyok'a ne de Viktor Orban'a aittir." diye konuştu.

Magyar, Sulyok'un sessizliği ve eylemsizliği nedeniyle cumhurbaşkanlığı makamının "aşınan" prestijinin geri kazanılmasının Macaristan'ın menfaatine olacağını vurguladı.

- "CUMHURBAŞKANLARI ANCAK DİKTATÖRLÜK REJİMLERİNDE ŞİDDET, ŞANTAJ VEYA TEHDİT YOLUYLA GÖREVDEN ALINIR"

Muhalefetteki Viktor Orban'ın partisi Fidesz'ten yapılan açıklamada, cumhurbaşkanının zorla görevden alınmasının "diktatörlüğe özgü bir uygulama" olduğu belirtildi.

Başbakan Magyar'ın söz konusu ifadelerinin, "hukuka aykırı ultimatom" diye nitelendirildiği açıklamada, "Cumhurbaşkanları ancak diktatörlük rejimlerinde şiddet, şantaj veya tehdit yoluyla görevden alınır." ifadesine yer verildi.

Peter Magyar, 12 Nisan'daki genel seçimleri büyük farkla kazanmış ve 16 yıllık Orban iktidarı sona ermişti.

Magyar liderliğindeki Tisza, 199 parlamentoda 141 sandalyeye ulaşarak anayasa değişikliği yapabilecek çoğunluğa ulaşmıştı.

"Orban'ın kuklası" olarak nitelendirdiği Sulyok'a istifa etmesi için 31 Mayıs'a kadar süre veren Magyar, görevden ayrılmaması halinde ise anayasa değişikliği dahil çeşitli adımlar atacaklarını açıklamıştı.