  • Macaristan'da yeni dönem! Magyar başbakan koltuğuna oturdu
Dünya

Macaristan'da yeni dönem! Magyar başbakan koltuğuna oturdu

Macaristan'da 12 Nisan'da yapılan genel seçimlerin galibi Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) lideri Peter Magyar, Ulusal Meclis'te yapılan açılış oturumunda ülkenin resmen yeni başbakanı oldu.

AA9 Mayıs 2026 Cumartesi 16:21
Macaristan'da yeni dönem! Magyar başbakan koltuğuna oturdu
Genel seçimlerin ardından 199 sandalyeli Ulusal Meclis'te, açılış oturumu yapıldı.

Tisza'nın 141 milletvekili kazanmayı başardığı mecliste, Magyar'ın başbakanlığı için oylama yapıldı.

Yapılan oylamada, Tisza lideri Magyar, 16 yıllık Viktor Orban'ın ardından ülkenin yeni başbakanı seçildi.

Magyar, oylama sonucu resmen ülkenin yeni başbakanı oldu.

- MACARİSTAN GENEL SEÇİMLERİNİ TİSZA, FARKLA KAZANMIŞTI

Macaristan'da 12 Nisan'da yapılan genel seçimi, Peter Magyar liderliğindeki Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) farkla kazandı.

Tisza, 199 milletvekilli parlamentoda 141 sandalye kazanarak anayasa değişikliği yapabilecek çoğunluğa ulaştı.

16 yıldır iktidarda olan Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ise 52 sandalyede kaldı.

Yüzde 5'lik barajı aşarak Macar Ulusal Meclisi'ne 6 sandalyeyle girmeyi başaran üçüncü parti ise aşırı sağcı Bizim Ülkemiz (Mi Hazank) Partisi oldu.

