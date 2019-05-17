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Macaristan'da YPG/PKK'lı teröristlere hapis cezası

Macaristan'da mahkeme, terör örgütü YPG/PKK üyesi evli çifti, 'terörü finanse etmek' suçundan iki yıl hapis cezasına çarptırdı.

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Macar Haber Ajansının (MTI) haberine göre, Szeged şehir mahkemesinde görülen davada sanıklar, ''terörü finanse etmek suçundan'' iki yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 8 yıl boyunca Macaristan'a girişleri yasaklandı.

Milliyetine ilişkin bilgi verilmeyen erkek sanığın 2009'da Avrupa Birliği (AB) tarafından da terör örgütü olarak kabul edilen PKK'ya gönüllü olarak katıldığı belirtilirken, teröristin 2014'ten itibaren örgütün Suriye'deki faaliyetlerinde yer aldığı kaydedildi.

İranlı olduğu belirtilen kadın sanığın ise 2010'da PKK'ya katıldığı, 2014'ten bu yana da yine eşi gibi Suriye'de örgüt adına görev aldığı bildirildi.

Haberde ayrıca, sanıkların 2015'te örgütten ayrılarak evlendikleri ve insan kaçakçıları aracılığıyla 2017 sonunda Macar sınırına gelerek iltica başvurusunda bulundukları bilgisi yer aldı.

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