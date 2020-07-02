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Dünya

Macaristan'dan AB'ye soğuk duş: 14 ülkeye seyahat kısıtlamalarının kaldırılması çağrısını reddetti

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin, 1 Temmuz'dan itibaren 14 ülkeye seyahat kısıtlamalarının kaldırılması çağrısını reddettiğini duyurdu.

AA02 Temmuz 2020 Perşembe 12:47 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 12:47
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Avrupa Birliği (AB) Konseyinin üçüncü ülkelerden Schengen bölgesine gelenler için uygulanan seyahat kısıtlamalarında değişiklik yapılması yönündeki tavsiye kararına uymayacağını açıkladı.

Başbakan Orban, Facebook'tan yaptığı açıklamada, "Macaristan, AB ülkeleri ve Sırbistan dışından gelen kişileri kabul etmeyecek çünkü bu Macarların sağlığının korunması için gerekli." ifadesini kullandı.

Sınırlardaki kontrollerin sıkı şekilde devam edeceğine dikkati çeken Orban, Macaristan üzerinden belli kurallar çerçevesinde AB ve Sırbistan vatandaşları haricindeki kişilere sadece transit geçiş için izni verileceğini belirtti.

Macaristan'da bugüne kadar 4 bin 166 vaka görülürken, 587 kişi hayatını kaybetti.

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