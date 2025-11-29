İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Kasım 2025 Cumartesi / 9 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5088
  • EURO
    49,3718
  • ALTIN
    5763.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Macaristan'dan Avrupa'ya 'Putin' tepkisi: Brüksel, Berlin veya başka bir yerden izin almaya ihtiyacımız yok
Dünya

Macaristan'dan Avrupa'ya 'Putin' tepkisi: Brüksel, Berlin veya başka bir yerden izin almaya ihtiyacımız yok

Bazı Avrupalı liderlerin Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeyi eleştirmesine tepki gösteren Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, 'Biz Macarların, herhangi bir dış müzakere için Brüksel, Berlin veya başka bir yerden izin veya yetki almaya ihtiyacı yok' dedi.

AA29 Kasım 2025 Cumartesi 19:52 - Güncelleme:
Macaristan'dan Avrupa'ya 'Putin' tepkisi: Brüksel, Berlin veya başka bir yerden izin almaya ihtiyacımız yok
ABONE OL

Bakan Szijjarto, bazı Avrupalı liderlerin, Orban'ın Rusya ziyaretini eleştirmesinin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

"Savaş yanlısı" Avrupalı politikacıların dün Moskova'da yapılan görüşmeye dair açıklamalarını "hayal kırıklığı" olarak nitelendiren Szijjarto, şunları ifade etti:

"Biz Macarların, herhangi bir dış müzakere için Brüksel, Berlin veya başka bir yerden izin veya yetki almaya ihtiyacı yok.

Bağımsız bir dış politika izliyoruz ve kararlarımız ulusal çıkarlarımız doğrultusunda belirleniyor. Brüksel'de hoşlarına gitse de gitmese de."

PUTİN VE ORBAN MOSKOVA'DA BİR ARAYA GELMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Macaristan Başbakanı Orban, dün Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelmişti.

Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile Budapeşte'de görüşme ihtimaline ilişkin, "Trump ile olası görüşmenin ülkenizde yapılmasına olumlu yanıt verdiğinizden dolayı minnettarım. Trump, böyle bir teklifte bulundu. Trump, hem ABD'nin hem de Rusya'nın Macaristan ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirtti. Bu nedenle bu teklifi memnuniyetle kabul ettik. ABD ile müzakereler Budapeşte platformunda sonuçlanırsa bundan büyük memnuniyet duyarım." ifadesini kullanmıştı.

Ülkesinin bağımsız siyaset izlediğini belirten Orban da Rus enerji kaynaklarını tedarik ederek Macaristan'ın enerji güvenliğini sağladıklarını ve Rusya ile enerji alanında işbirliğini sürdürmekten yana olduklarını kaydetmişti.

Orban, "Macaristan, Ukrayna ile ilgili müzakerelere ev sahipliği yapmaya ve bu sürecin başarıyla tamamlanmasına destek sağlamaya hazır." demişti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Slovenya Başbakanı Robert Golob ise Orban'ı, Rusya ziyaretini Avrupa ile istişare etmeden yaptığı gerekçesiyle eleştirmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

2 katlı binayı yıkmaya titreşim yetti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.