O AB ülkesinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8515
  • 6,4459
  • 281.996
  • 98780.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Macaristan'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, 'Türkiye kendi topraklarında ikamet eden 4 milyon mülteciyi kendi ülkesine geri ulaştırmak istiyorsa o zaman bu girişimi desteklenmeli.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gulyas, yaptığı açıklamada, Avrupa Birliğinin (AB), Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatıyla ilgili 9 Ekim'de yayımlamak istediği ortak deklarasyonu Macaristan'ın uzun süre bloke etmesini değerlendirdi.

Ülkesinin, Polonya, Çekya, Slovakya ve Macaristan'ın oluşturduğu Vişegrad Grubu Ülkeleri (V4) ve AB'nin birliğini bozmak istemediğini, bu yüzden AB'nin ortak deklarasyonunu kabul ettiğini belirten Gulyas, ''Macaristan, anayasaya dayanarak savaşı -ülkeler arasındaki sorunların çözüm şeklini- reddediyor ama Macar diplomasinin kararlı duruşu ise, eğer Türkiye kendi topraklarında ikamet eden 4 milyon mülteciyi kendi ülkesine geri ulaştırmak istiyorsa o zaman bu girişimi desteklenmeli.'' dedi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da dün yaptığı açıklamada, AB'nin, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yayımlamak istediği ortak deklarasyonu Macaristan'ın uzun süre bloke ettiğini belirtmiş, "Türkiye'de yaklaşık 4 milyon düzensiz göçmen ve mülteci var. Türkler, onların geri dönmesi için çalışıyor." şeklinde konuşmuştu.

Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü´nde hareketli dakikalar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

HDP’den 'eyleme katılmayın' tehdidi

HDP’den 'eyleme katılmayın' tehdidi

Mehmetçiklere tam destek

Mehmetçiklere tam destek

Fransa'ya 'Barış Pınarı Harekatı' tepkisi

Fransa'ya 'Barış Pınarı Harekatı' tepkisi

Kırmızı ete zam yok

Kırmızı ete zam yok

O AB ülkesinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

O AB ülkesinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Ruslar Graham'ı fena işletti! Hulusi Akar'ın ismi yetti

Ruslar Graham'ı fena işletti! Hulusi Akar'ın ismi yetti

Sanat dünyasından ‘Barış Pınarı’na tam destek

Sanat dünyasından ‘Barış Pınarı’na tam destek

CHP’li başkana çete üyesi koruma

CHP’li başkana çete üyesi koruma
 

POPÜLER HABERLER

Terör örgütü PKK/YPG evlerden saldırıyor

Terör örgütü PKK/YPG evlerden saldırıyor

Dünyanın en büyük fotoğraf yarışması 2019 finalistleri belli oldu

Dünyanın en büyük fotoğraf yarışması 2019 finalistleri belli oldu

Kaçak kazıda bulundu! 500 yıllık...

Kaçak kazıda bulundu! 500 yıllık...

Vahşi doğanın içinden komik kareler

Vahşi doğanın içinden komik kareler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA