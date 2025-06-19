Macaristan'dan doğalgaz adımı: TürkAkım tam kapasiteyle çalışacak

Szijjarto, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Macaristan'ın bu yıl Rusya'dan ithal edeceği doğal gaz hacmine dair konuşan Szijjarto, "4,5 milyar metreküp sevkiyat için uzun vadeli anlaşmamız var." dedi.

Rusya ile sevkiyata yönelik ilave bir anlaşma daha yaptıklarına işaret eden Macar bakan Szijjarto, "TürkAkım'ın tam kapasiteyle kullanılacağından eminim. Bu yıl toplamda Rusya'dan 8 ila 8,5 milyar metreküp gaz ithalatı planlıyoruz." diye konuştu.

Szijjarto, 2026'da da benzer hacimde sevkiyat beklediklerini ifade ederek Macaristan'ın, ithal ettiği doğal gazın bir kısmını Slovakya'ya sevk ettiğini kaydetti.