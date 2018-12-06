Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Macaristan'dan Makedonya ve Bosna Hersek'in NATO üyeliğine destek

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin Makedonya ve Bosna Hersek'in NATO üyeliğini desteklediğini söyledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Bakan Szijjarto, Makedonya ve Bosna Hersek'in NATO'ya üyelik sürecine yönelik açıklamalarda bulundu.

Szijjarto, Makedonya'nın NATO üyeliği için ciddi adımlar attığını, gelecek yıl ocak ya da şubat ayında Yunanistan ile isim sorununu çözmesinin ardından NATO üyesi olmasının beklendiğini söyledi.

İkili görüşmelerde Makedonya Dışişleri Bakanına ülkesinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Makedonya'nın Avro-Atlantik entegrasyon sürecini desteklediğini yinelediğine değinen Szijjarto, ''Makedonya çoktan beri NATO üyesi olmalıydı. Bugüne kadarki çabası üyelik için yeterli.'' diye konuştu.

Szijjarto, Batı Balkanlar'da çözümsüz sorunların büyük problemlere neden olduğunu, bunun çözümünün ise Avro-Atlantik entegrasyon sürecinin hızlandırılmasından geçtiğini kaydetti.

Bosna Hersek'in Macaristan'a coğrafi açıdan yakın bir ülke olduğunu bu yüzden ülkede istikrar olmasının Macaristan için de önemli olduğunu vurgulayan Bakan Szijjarto, Macaristan'ın Bosna Hersek'in NATO üyeliğini desteklediğini ifade etti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şairlerinin kaleminden mısralar müzayedede

Şairlerinin kaleminden mısralar müzayedede

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! İşte listedeki isimler

Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! İşte listedeki isimler

Cemal Kaşıkçı cinayeti son dakika açıklaması (Cemal Kaşıkçı Kral Selman haberi)

Cemal Kaşıkçı cinayeti son dakika açıklaması (Cemal Kaşıkçı Kral Selman haberi)

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA