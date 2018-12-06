Macaristan'dan Makedonya ve Bosna Hersek'in NATO üyeliğine destek

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Bakan Szijjarto, Makedonya ve Bosna Hersek'in NATO'ya üyelik sürecine yönelik açıklamalarda bulundu.

Szijjarto, Makedonya'nın NATO üyeliği için ciddi adımlar attığını, gelecek yıl ocak ya da şubat ayında Yunanistan ile isim sorununu çözmesinin ardından NATO üyesi olmasının beklendiğini söyledi.

İkili görüşmelerde Makedonya Dışişleri Bakanına ülkesinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Makedonya'nın Avro-Atlantik entegrasyon sürecini desteklediğini yinelediğine değinen Szijjarto, ''Makedonya çoktan beri NATO üyesi olmalıydı. Bugüne kadarki çabası üyelik için yeterli.'' diye konuştu.

Szijjarto, Batı Balkanlar'da çözümsüz sorunların büyük problemlere neden olduğunu, bunun çözümünün ise Avro-Atlantik entegrasyon sürecinin hızlandırılmasından geçtiğini kaydetti.

Bosna Hersek'in Macaristan'a coğrafi açıdan yakın bir ülke olduğunu bu yüzden ülkede istikrar olmasının Macaristan için de önemli olduğunu vurgulayan Bakan Szijjarto, Macaristan'ın Bosna Hersek'in NATO üyeliğini desteklediğini ifade etti.