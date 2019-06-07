Macaristan'dan Romanya'ya protesto notası

Magyar, düzenlediği basın toplantısında, Romanya'nın Valea Uzului kentinde bulunan Rumen aşırıcılarının Macar askeri mezarlığına izinsiz girdiğini ve "Macar karşıtı provokasyon" yaptığını kaydetti.

Yaşananlar nedeniyle Romanya'ya protesto notası verildiğini dile getiren Levente, ''Valea Uzului olayları dolayısıyla Romanya'nın Budapeşte Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı ama kendisi diplomaside eşi benzeri görülmemiş şekilde diyaloğu reddetti.'' diye konuştu.

Olaylarda mezarların tahrip edildiğini ve barışçıl gösteri yapan Macarların saldırıya uğradığını savunan Levente, Rumen güçlerinin duruma herhangi bir müdahalede bulunmadığını öne sürdü.

Romanya hükümetinden olaylarla ilgili açıklama beklediklerinin de altını çizen Levente, Romanya'daki Macar azınlığın barış içinde yaşaması için Macar hükümetinin Romanya ile iyi ilişkiler içinde olmak istediğini vurguladı.

Birinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Macar askerlerin yer aldığı anıt mezarın bulunduğu bölgeye Rumen belediyesi Rumen askerler için anıt mezar yapma kararı almıştı.

Belediyenin aldığı karara karşı çıkan ve olayı protesto eden bölgedeki Macar azınlık ve mezarlığın açılışına katılmak için gelen Rumenler arasında dün arbede yaşanmıştı.