  • ''Türkiye harekete geçer'' demişti... Macera aramıyor: Savaşın bir parçası değiliz!
Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) lideri Bafel Talabani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY), bölgedeki savaşın bir parçası olmadığını, hiçbir komşu ülkeye tehdit olmayacağını söyledi. Daha önce ABD Başkanı Trump'ın, bölgedeki Kürt liderlere 'İran'daki isyancı çabalara' yardım etmesi çağrısı yaptığı ve Kürtlere 'hava desteği' teklif ettiği iddia edilmişti. Talabani, ayrıca Kürtlerin herhangi bir olaya müdahil olması durumunda Türkiye'nin harekete geçeceğini ifade etmişti.

18 Mart 2026 Çarşamba 07:27
KYB'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Talabani, Süleymaniye kentinde kendisine bağlı Peşmerge komutanları ile bir araya geldiği programda açıklamada bulundu.

Bölgedeki tüm taraflarla dostluklarını bir kez daha vurguladıklarını dile getiren Talabani, "IKBY, bölgeyi kapsayan savaşın bir parçası değildir. Hiçbir komşu ülkeye tehdit de olmayacaktır." dedi.

Güvenlik güçlerine, önceliklerinin bölge halkını korumak olduğunu hatırlatan Talabani, kanun dışı hiçbir grup ya da partinin halk için tehdit oluşturmasına izin verilmemesi uyarısında bulundu.

"TÜRKİYE MÜDAHALE EDER"

Savaşın başında, Türkiye'nin bölgedeki rolüne dikkat çeken Talabani, Amerikan medyasında konuşmasında, Ankara için ayrı parantez açmıştı. Bölgedeki durumu karmaşık olarak yorumlayan Talabani, "Türkiye'nin bunun gerçekleşmesinden meşru endişeleri olacak. Kürt birliklerine karşı Türkiye müdahale eder." ifadelerini kullanmıştı.

- ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

