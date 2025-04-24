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Dünya

Macron: ABD'nin öfkesi yalnızca bir kişiye, Putin'e yönelmeli

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Madagaskar'a yaptığı ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD'nin önerdiği 'ateşkes' anlaşmasını engelleyen tek kişi olduğunu belirterek, 'ABD'nin öfkesi yalnızca bir kişiye, Başkan Putin'e yönelmeli' dedi.

IHA24 Nisan 2025 Perşembe 17:58 - Güncelleme:
Macron: ABD'nin öfkesi yalnızca bir kişiye, Putin'e yönelmeli
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, temaslarda bulunmak üzere Madagaskar'a geldi. Ziyareti sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD'nin önerdiği ve Avrupa'nın desteklediği "ateşkes" anlaşmasını engelleyen tek kişi olduğunu belirtti.

Macron, "Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski bu teklife 'evet' dedi. Eğer Başkan Putin de 'evet' derse, silahlar yarın susar, hayatlar kurtulur. ABD'nin öfkesi yalnızca bir kişiye, Başkan Putin'e yönelmeli" ifadelerini kullandı.

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