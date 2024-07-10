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Dünya

Macron açıklamalarından rahatsızlık duymuştu! İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli'den Fransız sağına destek

Cumhurbaşkanı Macron'un Fransa'daki seçimlere yönelik açıklamalarından rahatsızlık duyduğu ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya şikayet ettiği İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Fransız aşırı sağı Ulusal Birlik (RN) partisinin önde gelen isimleri Marine Le Pen ve Jordan Bardella'nın bazı siyasi tutumlarını takdir ettiğini belirterek, aşırı sağa destek verdi.

AA10 Temmuz 2024 Çarşamba 17:03 - Güncelleme:
Macron açıklamalarından rahatsızlık duymuştu! İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli'den Fransız sağına destek
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Amerikan haber ajansı Media Line'a konuşan İsrailli Bakan Chikli, dünyadaki muhafazakar liderlerin birbirleriyle iyi ilişkilere sahip olmasının "doğal" bir durum olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Chikli, Fransa'daki genel seçimlerde "şu partiye ya da bu partiye oy verin" gibi bir açıklamada bulunmadığını ancak X hesabından yaptığı paylaşımlarla RN'nin önde gelen isimleri Marine Le Pen ve Jordan Bardella'nın bazı siyasi tutumlarını takdir ettiğini belirtti.

FRANSIZ AŞIRI SAĞINA AÇIK DESTEK

Paylaşımlarında, Le Pen'in Fransa'daki Yahudi karşıtı yürüyüşe katılmasını, RN liderlerinin "Filistin devletini şu an tanımanın terörizmi ödüllendirmek olacağı" yönündeki açıklamalarını ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrailli yetkililere yönelik yakalama kararına eleştirel yaklaşımlarını takdir ettiğini aktaran Chikli, Fransız aşırı sağına açık desteğini yineledi.

SEÇİM SONUÇLARI DEĞERLENDİRMESİ

Chikli, Macron'un Netanyahu ile telefon görüşmesinde ileri sürdüğü söz konusu paylaşımlarının "Fransa'nın içişlerine karışmak anlamına gelmediğini" savundu.

Filistin yanlısı gösterilerin yapıldığı Fransa'da Yahudi toplumu için "derin endişe duyduğunu" dile getiren Chikli, ülkedeki genel seçimlerden solcu Yeni Halk Cephesi ittifakının galip çıkmasının Yahudiler için "kötü" bir durum olduğunu iddia etti.

Bakan Chikli, Fransa'daki genel seçimlerin ikinci turu öncesi İsrail'in Reshet Bet radyosunda yaptığı konuşmada, aşırı sağcı Marine Le Pen'in başında olduğu Fransa'nın İsrail için "iyi" olacağını belirtmişti.

MACRON'DAN ŞİKAYET

İsrail basını, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Bakan Chikli'nin Fransa'daki seçimlere ilişkin açıklamalarından duyduğu rahatsızlığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ilettiğini bildirmişti. Macron'un, Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde Chikli'nin açıklamalarının "kabul edilmez olduğunu" ve bunun "Fransa'nın iç işlerine karışmak" anlamına geldiğini aktardığı kaydedilmişti.

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