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  • Macron, ağustos ortasına kadar Fransa'da hükümet kurulmayacağını açıkladı
Dünya

Macron, ağustos ortasına kadar Fransa'da hükümet kurulmayacağını açıkladı

Erken genel seçimlerin ardından ilk kez Fransız televizyonuna açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, seçimleri kaybettiğini kabul etmesine rağmen yeni bir hükümet kurmak için ağustos ortasına kadar bekleyeceğini belirtti.

AA23 Temmuz 2024 Salı 23:40 - Güncelleme:
Macron, ağustos ortasına kadar Fransa'da hükümet kurulmayacağını açıkladı
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Çekimleri dış mekanda Eyfel Kulesi yakınlarında yapılan France 2 ve Radio France'ın ortak yayınına konuk olan Macron, erken genel seçimlerin sonuçlarının ülke siyaseti üzerine etkilerini değerlendirdi.

Macron, artık Fransız toplumunu yansıtmadığı için 9 Haziran'da Ulusal Meclis'i feshetme kararı aldığını ifade ederek, bu kararı almasa da 2025 bütçe görüşmeleri sırasında hükümete karşı gensoru önergesi sunulacağını kaydetti.

"SEÇİMİ KİMSE KAZANMADI"

Genel seçimlerde aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin Meclis'te en çok sandalye sayısına ulaşan parti olması hakkında Macron, "Genel seçimlerde başı çeken parti Ulusal Birlik oldu." dedi.

Macron, 11 milyon oy toplamasına rağmen RN partisinin Ulusal Meclis bürosundan herhangi bir yetkili göreve ulaşmamasının "kötü bir şey" olduğunu kaydederek, geçen hafta Genel Kurul'da yapılan Meclis Başkanı oylaması sırasında solcu milletvekillerinin aşırı sağcı milletvekilli Flavien Termet'in elini sıkmamasını eleştirdi.

İktidarın seçimleri kaybettiğini söyleyen Macron, "kimsenin bu seçimleri kazanmadığını" savundu. Macron, "Herhangi bir parti programını uygulayamaz, ne (sol ittifakı) Yeni Halk Cephesi, ne iktidar çoğunluğu, ne de Cumhuriyetçi sağ. Tavizler vermek gerekecek." diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı, seçimleri birinci sırada bitiren ittifak olan Yeni Halk Cephesi'nin Meclis'te salt çoğunluğu bulunmadığını, bunun için 100 milletvekili eksiği olduğunu belirtti.

YENİ HÜKÜMET AĞUSTOS AYINA KALDI

Macron, hükümetin ağustos ortasında kurulacağını şu ifadelerle açıkladı:

"Benim arzum bir an önce hükümeti kurabilmek. Ülkenin karar alacak ve bütçe hazırlayacak bir hükümete ihtiyacı var. Açıkçası, ağustos ortasına kadar Olimpiyat Oyunları'na odaklanmamız gerekiyor, bunun ardından görüşmelerin gidişatına göre başbakan atamak ve ona hükümet kurma görevini vermek benim sorumluluğum olacak."

İSTİFA EDECEK Mİ?

İstifa edip etmeyeceğine ilişkin kendisine yöneltilen soruya Macron, "Fransızlar bana bir görev verdi, ben de onu tam olarak üstleneceğim. Ülke için istikrar diliyorum." diye konuştu.

Aşırı sağın yükselişinin Fransa'ya özgü bir durum olmadığının altını çizen Macron, "Aşırı sağ Fransa'da yükseldi, tıpkı son yıllarda Avrupa'nın tamamında hatta güçsüz olduğu ülkelerdeki gibi." değerlendirmesinde bulundu.

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