Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün sabah Fransız Donanması, Rusya'dan yola çıkan ve uluslararası yaptırım altında olan Tagor adlı bir başka petrol tankerini daha durdurdu." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarını delmesine karşı mücadelede kararlı olduklarını kaydeden Macron, Tagor isimli petrol tankerine müdahalenin Atlas Okyanusu açıklarındaki uluslararası sularda İngiltere dahil çok sayıda müttefikin desteği ile deniz hukukuna uygun gerçekleştirildiğini belirtti.

Macron, "bu gemilerin uluslararası hukuka aykırı şekilde Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını finanse etmek için kullanılmasına" tepki gösterdi.

Fransa, güney sularında ocakta "Rusya'nın AB yaptırımlarından kaçınmak için kurduğu gölge filoya ait olduğu değerlendirilen bir başka petrol tankerine el koymuş, gemi 17 Şubat'ta para cezası ödendikten sonra ülke sularından ayrılmıştı.

Avrupalı ülkeler, Rusya'yı, Ukrayna Savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımlardan kaçınmak için eski ve elverişsiz petrol tankerlerinden oluşan "gizli gölge filo" kullanmakla suçluyor.

AB ülkeleri, Rusya'nın "gölge filosu"nu hedef alan yaptırımlar uyguluyor.