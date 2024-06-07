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Dünya

Macron, Filistin devletini tanımak için uygun zamanın gelmediğini savundu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin devletini tanımak için uygun zamanın gelmediğini savundu.

AA7 Haziran 2024 Cuma 01:19 - Güncelleme:
Macron, Filistin devletini tanımak için uygun zamanın gelmediğini savundu
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TF1 ve France 2 kanallarına konuşan Macron, Ukrayna ve Filistin'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Macron, Filistin devletinin tanınmasının "tabu olmadığını" ve ülkesinin her zaman iki devletli çözümü desteklediğini belirtse de şu an bunun için uygun ortamın bulunmadığını savundu.

"Sahadaki durum istikrara kavuşmuş değil ve Filistin yönetiminin reform yapması gerekiyor." şeklinde konuşan Macron, Fransa'nın Filistin devletini "bölgedeki herkes için barış ve güvenliği sağlayacak unsur oluştuğunda" tanıyacağını ifade etti.

FRANSA, 4 BİN 500 UKRAYNALI ASKERE EĞİTİM VERECEK

Macron, Ukrayna'ya Fransız yapımı Mirage 2000 tipi savaş uçaklarının gönderileceğini ve bu yazdan itibaren Ukraynalı pilotları Fransa'da eğitmeye başlayacaklarını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna'ya kaç adet savaş uçağı tedarik edeceklerini ise açıklamadı.

Macron, Fransa'da 4 bin 500 Ukraynalı askere eğitim vereceklerini sözlerine ekledi.

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