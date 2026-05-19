Macron fırsatı kaçırmadı! Trump'ın gözünü diktiği ülkeyle resmi imza

ABD Başkanı Trump her fırsatta Grönland'ı ele geçirmek istediğini yinelerken, Fransa'dan ABD yönetimini kızdıracak bir adım geldi. Fransa ve 6 Şubat'ta konsolosluk açtığı Grönland arasında kritik minerallerde işbirliğine yönelik niyet mektubu imzalandı.

19 Mayıs 2026 Salı 15:03
Fransa ve Grönland arasında kritik maden ve minarellerde işbirliğini artırmaya yönelik niyet mektubu imzalandığı bildirildi.

Fransa Dış Ticaret ve Yatırımlardan Sorumlu Bakanı Nicolas Forissier, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda, Grönland Dışişleri Bakanı Mute Egede ile Grönland'ın başkenti Nuuk'ta anlaşma imzaladıkları anların fotoğrafını paylaştı.

Grönland ve Fransa arasında kritik mineral ve madenler konusunda bir niyet mektubu imzalandığını duyuran Bakan Forissier, "Avrupa sanayisi ve enerjisinin geleceği için stratejik bir ortaklık." ifadelerini kullandı.

Fransa, ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin ele geçirmeyi istediği Grönland'da 6 Şubat'ta konsolosluk açmıştı.

Bu hamle ile Fransa Grönland'da diplomatik temsilciliğe sahip ülkeler grubuna katılmıştı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, enerji kaynakları ve stratejik konumu nedeniyle ABD'nin odağında olan Grönland'a ilişkin bir açıklamasında Ada'daki Fransız varlığını her açıdan güçlendirmek istediklerini belirtmişti.

ABD Başkanı Trump son dönemlerde ulusal güvenlik gerekçesiyle Grönland'ı ele geçirmek istediği yönündeki söylemlerini artırmıştı.

