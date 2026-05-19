Fransa ve Grönland arasında kritik maden ve minarellerde işbirliğini artırmaya yönelik niyet mektubu imzalandığı bildirildi.

Fransa Dış Ticaret ve Yatırımlardan Sorumlu Bakanı Nicolas Forissier, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda, Grönland Dışişleri Bakanı Mute Egede ile Grönland'ın başkenti Nuuk'ta anlaşma imzaladıkları anların fotoğrafını paylaştı.

Grönland ve Fransa arasında kritik mineral ve madenler konusunda bir niyet mektubu imzalandığını duyuran Bakan Forissier, "Avrupa sanayisi ve enerjisinin geleceği için stratejik bir ortaklık." ifadelerini kullandı.

Fransa, ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin ele geçirmeyi istediği Grönland'da 6 Şubat'ta konsolosluk açmıştı.

Bu hamle ile Fransa Grönland'da diplomatik temsilciliğe sahip ülkeler grubuna katılmıştı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, enerji kaynakları ve stratejik konumu nedeniyle ABD'nin odağında olan Grönland'a ilişkin bir açıklamasında Ada'daki Fransız varlığını her açıdan güçlendirmek istediklerini belirtmişti.

ABD Başkanı Trump son dönemlerde ulusal güvenlik gerekçesiyle Grönland'ı ele geçirmek istediği yönündeki söylemlerini artırmıştı.

