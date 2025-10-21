Macron: Gazze'deki ateşkes kırılgan

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze'deki ateşkes durumunun "kırılgan" olduğunu ifade etti.

Macron, Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da Slovenya Başbakanı Robert Golob ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Gazze'deki ateşkesi değerlendiren Macron, "Gazze'de durumun hala oldukça kırılgan olduğunu biliyoruz." dedi.

Macron, ateşkesin tamamen uygulanması için baskının devam etmesi gerektiğine işaret etti.

Gazze'deki insani yardım geçiş noktalarının açılması için seferber olmaya devam etmek istediğini dile getiren Macron, "En kısa sürede, hem yönetişim hem de güvenlik açısından uluslararası bir çerçeve oluşturacak bir kararın (Birleşmiş Milletler) Güvenlik Konseyinde alınması için çaba gösteriyoruz." dedi.

- "GÜVENLİK GARANTİLERİ HAZIR"

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ettiği müddetçe, Ukrayna'ya askeri ve mali açıdan desteklerinin süreceğine işaret eden Macron, "Özellikle de (Avrupa Birliği'nin) Komisyon'un teklifleriyle birlikte Avrupa da bunu yapıyor." ifadesini kullandı.

Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin mart ayından bu yana Rusya'yla barış anlaşması imzalamak istediğini resmi şekilde belirttiğini anlatarak, Rusya'nın ise bunu yapmadığını savundu.

Gönüllüler Koalisyonunun Ukrayna için güvenlik garantilerini kapsayan sağlam ve kalıcı barıştan yana olduğunu kaydeden Macron, bu koalisyonun 24 Ekim'de toplantı düzenleyeceğini duyurdu.

Macron, toplantıyı İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yöneteceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Güvenlik garantileri hazır. Ardından topraklarla ilgili müzakereler kalıyor ancak bunlar ülkesi adına Başkan Zelenskiy ile müzakere edilebilir. Başkası bunu yapamaz. Dolayısıyla Ukrayna kendi topraklarıyla ilgili karar vermeli, Avrupalılar da kendi güvenlikleri için karar vermeli. İşler böyle ilerlemeli, başka bir çerçevede ilerleyemez."

Toplantıda bir gazetecinin "Libya davası" kapsamında 5 yıl hapis cezasını çekmek için cezaevine giren eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin hapse girmesine ilişkin sorduğu soruya Macron, şu yanıtı verdi:

"Bulunduğum konumdan, yargı kararlarını yorumlamak ya da eleştirmek bana düşmüyor. Ben, kurumlarımızın düzgün işleyişinin teminatıyım ve bunu yaparken yargı, yürütme ve yasama organları arasındaki doğru işleyişi sağlamakla sorumluyum, bu eski Cumhurbaşkanı söz konusu olsa bile geçerli."

Macron, vatandaşların, eski Cumhurbaşkanı'nın cezaevine girmesine yönelik yorumlar yapmasının olağan bir durum olduğunu belirterek, Sarkozy'nin yakınlarının ve ülkenin bir kısmının bu durumdan duyduğu üzüntüyü dile getirebileceğine ancak yargının işleyişine saygı duyulması gerektiğine işaret etti.

Sarkozy hakkında verilen hapis cezasının derhal uygulanmasıyla ilgili tartışmaları anımsatan Macron, demokratik bir ülkede hapis cezalarının derhal uygulanıp uygulanmaması konusunun "meşru tartışma" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Macron, bu tartışmanın belirli vakalardan bağımsız ve sakin şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.

Fransız halkının yaşlandığını dile getiren Macron, Avrupa'da halkı yaşlanan tüm ülkelerin vatandaşlarının emekliliğe ayrılma yaşını yükselttiğini söyledi. Macron, emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e çıkaran tartışmalı reformun "gerekli" olduğunu savundu.