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  • Macron, Gazze'deki Katolik kilisesinin ''dramatik'' durumundan ''derin endişe duyduğu'' bildirildi
Dünya

Macron, Gazze'deki Katolik kilisesinin ''dramatik'' durumundan ''derin endişe duyduğu'' bildirildi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, İsrail saldırılarının hedefi olan Gazze'deki Katolik kilisesinin 'dramatik' durumundan 'derin endişe duyduğu' bildirildi.

AA24 Aralık 2023 Pazar 16:19 - Güncelleme:
Macron, Gazze'deki Katolik kilisesinin ''dramatik'' durumundan ''derin endişe duyduğu'' bildirildi
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Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Macron, Hristiyan dünyasının kutlamaya hazırlandığı Noel öncesi Kudüs Latin Patriği Başpiskoposu Pierbattista Pizzaballa ile telefonda görüştü.

Görüşmede Macron, İsrail askerlerinin 16 Aralık'ta Gazze'deki Kutsal Aile Katolik Kilisesi'ne düzenledikleri saldırıda hayatını kaybeden 2 Hristiyan için Başpiskopos Pizzaballa'ya başsağlığı dileklerini iletti.

Macron, Gazze'de İsrail saldırılarının hedefi olan, "her inançtan yüzlerce sivilin sığındığı" Kutsal Aile Katolik Kilisesi'ndeki "dramatik durum" karşısında "derin endişelerini" dile getirdi.

Fransa'nın Kudüs Başkonsolosluğu aracılığıyla yürüttüğü, Hristiyan toplulukların korunmasına yönelik "sorumluğuna ve rolüne" ilişkin taahhütte bulunan Macron, "tarihi miras" diye nitelediği bu sorumluluğun, Hristiyan toplulukların karşı karşıya kaldığı "güncel riskler" karşısında "tamamıyla" üstlenileceğini vurguladı.

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