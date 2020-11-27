27 Kasım 2020 Cuma 14:49 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 14:49

Geçen Cumartesi akşamı evinden maskesiz çıkarak Fransa'nın başkenti Paris'in 17. bölgesindeki “Black Gold” isimli stüdyosuna giden müzik yapımcısı Michel isimli genç, maske cezası almamak için hızla stüdyosunun bulunduğu binaya girerken polisler tarafından yakalandı.

Stüdyonun güvenlik kamerası ve Michel’ın cep telefonu ile kaydettiği görüntülerinde 3 polisin cop ve yumruklarla 20 dakika boyunca Michel'i darbetmesi yer alıyor.

Michel'in görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından söz konusu olay ülkenin gündemine oturdu. Müzik yapımcısının polislerinin şiddetine maruz kaldığını gösteren görününtüler sosyal medya hesaplarında binlerce kez paylaşıldı, Fransız ana akım televiyonlarında gösterildi.

NTV'de yer alan habere göre, BFM TV görüntüleri izleyen Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ise “şoke olduğunu” söylediğini açıkladı.

Bununla birlikte, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin tarafından France 2 televizyonuna yapılan açıklamada olayın soruşturulduğu, görüntülerde yer alan polislerin hatalı bulunmaları dahilinde cezalandırılacakları ifade edildi.

YARDIMINA ETRAFTAKİLER YETİŞTİ

Siyahi adamın çığlıklarını duyan alt kattakiler stüdyoya gelerek olaya müdahale etmeye çalıştı. Michel'in imdadına yetişenlerin içeri girmesiyle polisler dışarı çıktı. Polis şiddetinin son bulduğunu düşünen Michel, daha fazla polisin olay yerine gelmesiyle ikinci bir şok daha yaşadı. Takviye ekip çağıran polisler, kapı ve pencereleri kırıp stüdyonun içerisine göz yaşartıcı el bombası attı.

POLİSLER AÇIĞA ALINDI

Siyahi adamın şiddete uğradığı anların yer aldığı güvenlik kamerası görüntüsünün sosyal medyada paylaşılmasıyla polis şiddeti büyük tepki topladı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve Polis Valiliği’nin talebiyle Ulusal Polis Genel Direktörlüğü harekete geçti. Siyahi adamı şiddet uygulayan 3 polis memurunun ve göz yaşartıcı el bombası kullanan 4. bir polisin açığa alındığı duyuruldu.

Şiddet mağduru siyahi Michel, Fransız basınına yaptığı açıklamada, "Bana şiddet uygulayan polisler sürekli bana pis zenci diyerek hakaret etti" diyerek kendisini tehdit ettiklerini dile getirdi. Michel’in avukatı ise yaptığı açıklamada, "Görüntüler durumu izah ediyor, müvekkilim şanslıydı. Çünkü güvenlik görüntüsü mevcuttu" dedi.

POLİS ŞİDDETİNİ GÖRÜNTÜLEYENLERE 1 YIL HAPİS VE 45 BİN EURO PARA CEZASI

Öte yandan ,Fransa’da tartışmalı küresel güvenlik yasa tasarısı Meclis tarafından oy çokluğu ile kabul edilmişti. Yasa tasarısının 24. maddesi, göre polis şiddetini çekip paylaşanlara 1 yıl hapis ve 45 bin euro para cezası verilmesini içeriyor.