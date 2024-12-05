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Dünya

Macron halka seslendi: Gelecek günlerde yeni bir başbakan atayacağım

Fransa'da 62 yıl sonra hükümetin ilk kez bir gensoru önergesiyle düşmesi üzerine muhalefetin mevcut siyasi çıkmazdan sorumlu tuttuğu Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, istifa etmeyeceğini ve gelecek günlerde yeni bir başbakan atayacağını açıkladı.

AA5 Aralık 2024 Perşembe 23:38 - Güncelleme:
Macron halka seslendi: Gelecek günlerde yeni bir başbakan atayacağım
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Ülkedeki hükümet krizi ve 3 ay süren Barnier hükümetinin istifasını gün içinde kabul etmesinin ardından ilk kez konuşan Macron, halka seslendi.

Macron, bugün kendisine istifasını takdim Barnier'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Fransa Başbakanı Barnier istifa etti

Barnier hükümetinin düşmesine ilişkin süreci ele aldığı konuşmasında Macron, bir kez daha 30 Haziran-7 Temmuz'daki, Meclisi feshederek erken genel seçime gitme kararını savundu.

'YENİ SİYASİ YAPILANMA' MESAJI

Macron, seçimlerin ardından Meclisteki herhangi bir siyasi oluşumun tek başına çoğunluğu elde edemediğini dile getirerek, bu durumun "yeni bir siyasi yapılanmayı" zorunlu kıldığını ifade etti.

Seçimlerin oluşturduğu parçalı Meclis tablosu karşısında "en kapsamlı çoğunluğu" etrafında toplama ihtimali olan Barnier'yi başbakan olarak atadığını söyleyen Macron, Barnier'nin uzlaşı için Meclis'teki tüm siyasi partilere karşı taviz verdiğini belirtti.

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Macron, aşırı sağcıların ve solcuların birleşerek Barnier hükümetini düşürdüğünü, aşırı sağcı Ulusal Birlik partisinin de gensoru önergesine destek vererek "basitçe düzensizliği" seçtiğini dile getirdi.

"GÖREVİ EKSİKSİZ OLARAK YERİNE GETİRECEĞİM"

Muhalefetin düşündüğü tek şeyin ülkeyi erken cumhurbaşkanlığı seçimlerine götürmek olduğunu savunan Macron, ülkedeki siyasi krizden çıkmak için kendisine yöneltilen istifa çağrılarına olumsuz cevap verdi. Macron, "Demokratik bir şekilde bana verdiğiniz görev 5 yıllık bir görev ve sonuna kadar da bu görevi eksiksiz olarak yerine getireceğim." diyerek görevden istifa etmeyeceğini bildirdi.

Bütçe görüşmelerinde uzlaşı sağlanamaması nedeniyle hükümetin düştüğü Fransa'da yıl sonuna kadar yeni göreve gelecek hükümetin bütçe hazırlaması gerektiğini dile getiren Macron, aralık ayının ortasında 2025 bütçesinin bir bölümünü geçirmek için "özel yasa tasarısının" Meclis'e sunulacağını açıkladı.

Macron, gelecek günlerde yeni bir başbakan atayacağını belirterek, "Bugünden itibaren yeni bir dönem başlıyor." ifadesini kullandı.

FRANSA'DA 1962'DEN BU YANA İLK KEZ HÜKÜMET DÜŞTÜ

Muhalefet, 7 Temmuz'da sonuçlanan erken genel seçimlerin ardından Macron tarafından başbakan olarak atanan cumhuriyetçi Michel Barnier'nin merkez sağcı azınlık hükümetine karşı Meclis'e gensoru önergesi vermiş ve bu önerge dün yapılan oylamada kabul edilmişti.

2025 bütçesi ve sağlık sigortası bütçesi konusunda hükümet ile uzlaşamayan solcu Yeni Halk Cephesi ittifakı ile aşırı sağcı Ulusal Birlik partisinin destek verdiği gensoru önergesi Meclis'te 331 vekilin oyuyla kabul edildi.

5. Cumhuriyet'te defalarca hükümete karşı gensoru önergesi verilse de 1962'den bu yana ilk kez dün akşam Meclis'te böyle bir önerge için yeterli çoğunluğa ulaşıldı ve 3 ay gibi kısa bir süre görev yapan Barnier hükümeti düştü.

Bugün Macron'a istifasını sunan Barnier ve hükümeti, yeni hükümet kurulana kadar görevde kalarak siyasi bir adım atmadan rutin işlerin yürütülmesini sağlayacak.

Öte yandan, hükümet düştüğü için henüz Meclis'ten geçirilemeyen 2025 yılı bütçesinin yıl başına kadar onaylanıp onaylanmayacağı belirsizliğini koruyor.

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