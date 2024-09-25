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Dünya

Macron: Her zaman Lübnan'ın yanında olduk

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin her zaman Lübnan'ın yanında olduğunu belirtti.

AA25 Eylül 2024 Çarşamba 00:31 - Güncelleme:
Macron: Her zaman Lübnan'ın yanında olduk
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ABD'ye ziyaret gerçekleştiren Macron, 79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında Fransız basınına Lübnan hakkında açıklamalarda bulundu.

Macron, "Her zaman Lübnan'ın yanında olduk ve öyle olmaya devam edeceğiz." dedi.

Bu hafta Lübnan'daki gelişmeleri ele almak için BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenecek toplantının çok önemli olduğunu ifade eden Macron, bölgedeki durumu göz önünde bulundurarak bu toplantıyı desteklediğini belirtti.

- İsrail Lübnan'da 558 kişiyi öldürdü

İsrail ordusu, 23 Eylül sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 50'si çocuk, 95'i kadın 558 kişinin öldüğünü, 1835 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ise ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.

İsrail'in Hayfa bölgesindeki en büyük sağlık kompleksi Rambam Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Lübnan'dan 22-23 Eylül'de atılan roketler nedeniyle paniğe kapılan veya vücuduna şarapnel parçaları isabet eden 11 hafif yaralı hastaneye getirildi. İsrail'in kuzeyindeki Nehariye kentinde 9 kişi hafif yaralandı.

Haaretz gazetesinin haberine göre ise 22 Eylül'de Aşağı Celile bölgesinde saldırı sirenleri çalarken panik nedeniyle gerçekleşen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır şekilde yaralandı.

  • Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
  • lübnan
  • gazze

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