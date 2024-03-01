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Dünya

Macron: İsrailli askerlerin sivilleri hedef aldığı görüntüler karşısında derin kızgınlık duyuyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açmasını kınadı.

AA1 Mart 2024 Cuma 12:05 - Güncelleme:
Macron: İsrailli askerlerin sivilleri hedef aldığı görüntüler karşısında derin kızgınlık duyuyoruz
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Macron, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrailli askerlerin dün insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açmasına tepki gösterdi.

Gazze'de durumun dramatik olduğunu ve tüm sivillerin korunması gerektiğini belirten Macron, bölgede insani yardımın dağıtılması için derhal ateşkes sağlanmasını istedi.

Macron, "İsrailli askerlerin sivilleri hedef aldığı Gazze'den bize ulaşan görüntüler karşısında derin kızgınlık duyuyoruz." ifadesini kullandı.

İsrailli askerlerin insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açmasını kınayan Macron, bu olayla ilgili gerçeğin ortaya çıkmasını ve adaletin sağlanmasını talep etti.

Fransa Cumhurbaşkanı, uluslararası hukuka saygı duyulması çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, dün Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almış, saldırıda 112 Filistinli hayatını kaybetmiş, 760 Filistinli yaralanmıştı..

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