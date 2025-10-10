İSTANBUL 21°C / 14°C
10 Ekim 2025 Cuma
  • Macron, istifa eden Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu'yu yeniden atadı
Dünya

Macron, istifa eden Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu'yu yeniden atadı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, istifa eden Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu'yu yeniden başbakan olarak atadı.

10 Ekim 2025 Cuma 23:18
Macron, istifa eden Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu'yu yeniden atadı
Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Macron, Lecornu'yu tekrar başbakan olarak atadı ve onu hükümeti kurmak için görevlendirdi.

Macron, ülkedeki hükümet krizini görüşmek üzere gün içinde Meclis'teki siyasi partilerin temsilcileriyle Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.

Söz konusu görüşmeye, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ile aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partileri davet edilmedi.

BÜTÇE ANLAŞMAZLIKLARI FRANSA'DA HÜKÜMET İSTİKRARSIZLIĞINA YOL AÇIYOR

Fransa'da merkez sağcı Michel Barnier hükümeti, 3 aylık görev süresinin ardından 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle 4 Aralık 2024'te muhalefetin sunduğu gensoru önergesiyle düşmüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, François Bayrou'yu 13 Aralık 2024'te başbakan atamıştı.

Kamu borçları nedeniyle zor durumda olan ülkede yeni bütçe görüşmeleri, hükümet ile muhalefet kanadı arasındaki temel anlaşmazlık konularından biriydi.

Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla 43 milyar avro civarında tasarruf yapılmasını içeren, Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesinde hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurmuştu.

François Bayrou hükümeti, 8 Eylül'de yapılan oturumda güvenoyu alamayarak düşmüştü. Macron, 9 Eylül'de Savunma Bakanı olarak görev yapan Sebastien Lecornu'yu başbakan atamıştı.

Fransa'da 5 Ekim'de yeni hükümeti kuran Lecornu, hükümete gelen tepkiler üzerine bir gün sonra istifa etmişti.

