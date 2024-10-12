Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüşerek, devam eden çatışmaları ele aldı.

Hizbullah, İsrail'i kamikaze dronlarla vurdu Macron görüşmede, "Lübnan'da derhal ateşkes uygulanmalı" ifadelerini kullanarak, Hizbullah saldırılarının derhal durdurulması gerektiğini söyledi.

Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 229 kişi öldü, 10 bin 380 kişi yaralandı.

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İsrail medyası, ABD'nin Hizbullah ve İran tarafından gerçekleştirilen saldırılara karşı İsrail'de THAAD Anti-Balistik Füze Sistemi konuşlandıracağını belirtti. Habere göre, gelişmiş füze savunma sistemi İsrail topraklarında Amerikan askerleri tarafından kontrol edilecek.