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Dünya

Macron, Lübnan'da binlerce sivili öldüren İsrail'in saldırılarını görmezden geldi! Hizbullah'ı hedef gösterdi

Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a yoğun saldırıları sürerken, tansiyonu düşürmek için ateşkes çağrıları da gelmeye devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile gerçekleştirdiği görüşmede, “Lübnan'da derhal ateşkes uygulanmalı” ifadelerini kullanarak, Hizbullah saldırılarının derhal durdurulması gerektiğini söyledi.

IHA12 Ekim 2024 Cumartesi 23:27 - Güncelleme:
Macron, Lübnan'da binlerce sivili öldüren İsrail'in saldırılarını görmezden geldi! Hizbullah'ı hedef gösterdi
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüşerek, devam eden çatışmaları ele aldı.

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Macron görüşmede, "Lübnan'da derhal ateşkes uygulanmalı" ifadelerini kullanarak, Hizbullah saldırılarının derhal durdurulması gerektiğini söyledi.

İSRAİL'İN KATLİAMLARI SÜRÜYOR

Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 229 kişi öldü, 10 bin 380 kişi yaralandı.

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ABD'DEN İSRAİL'E ASKERİ DESTEK

İsrail medyası, ABD'nin Hizbullah ve İran tarafından gerçekleştirilen saldırılara karşı İsrail'de THAAD Anti-Balistik Füze Sistemi konuşlandıracağını belirtti. Habere göre, gelişmiş füze savunma sistemi İsrail topraklarında Amerikan askerleri tarafından kontrol edilecek.

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