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Dünya

Macron: Putin NATO'yu ''elektroşokla'' uyandırdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, daha önce 'beyin ölümünün gerçekleştiğini' söylediği NATO'yu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uyandırdığını savundu.

AA31 Mayıs 2023 Çarşamba 19:38 - Güncelleme:
Macron: Putin NATO'yu ''elektroşokla'' uyandırdı
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Macron, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da gerçekleştirilen Globsec Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamada, bir yanda Batı Avrupa ve diğer yanda Doğu Avrupa'nın olmadığı, tek bir Avrupa'nın olduğu değerlendirmesini yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı, Avrupa'nın Rusya'ya karşı özellikle enerji alanındaki bağımlılığının devam ettiğini kaydetti.

"NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiği" yönünde 2019'daki açıklamasını anımsatan Macron, Putin'in NATO'yu "elektroşokla" uyandırdığını ifade etti.

Macron, Rusya'ya karşı savaşında etkili karşı saldırı yürütebilmesi için Ukrayna'ya yardım edilmesi gerektiğini belirtti.

Emmanuel Macron, "Rusya, Avrupa'yı istikrarsızlaştırmayı istemekte ısrar ederse, bunun jeopolitik bedelini ödemeye hazır olmalı." dedi.

Macron, Ukrayna'ya güvenilir ve somut güvenlik garantileri sunulmasından yana olduğunu vurguladı.

Avrupa'nın güvenliği ve istikrarının Amerikalı seçmenlerin tercihlerine bırakılamayacağını kaydeden Macron, NATO bünyesinde bir Avrupa savunma kolunun kurulması gerektiğini savundu.

Macron, Avrupa'nın askeri alanda daha fazla egemen olmasını istediğini dile getirerek, Avrupa'nın kendi güvenliğini ve komşuluk meselelerini kendi başına halletmesi gereğine işaret etti.

Fransa Cumhurbaşkanı, Batı Balkanlar, Moldova ve Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne dahil olması gerektiğini söyledi.

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