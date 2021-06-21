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Dünya

Macron seçimde büyük hezimete uğradı! ''Sivil felaket''

Fransa'da halk, yerel meclis üyelerini belirlemek üzere sandığa gitti. Seçime hem Cumhurbaşkanı Macron'un partisinin hezimeti hem de vatandaşların ilgisizliği damga vurdu. Sandığa katılım yüzde 34 ile ülke tarihinin en düşük seviyesinde kaldı.

21 Haziran 2021 Pazartesi 17:59 - Güncelleme: 21 Haziran 2021 Pazartesi 18:00
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Merkez sağdaki "Cumhuriyetçiler", oyların yüzde 28,7'sini alarak ilk turdan galip çıktı. Le Pen'in "Ulusal Birlik Partisi" ise yüzde 19,3 oyla seçimi 2'nci sırada tamamladı. Onu "Sosyalistler" ve "Yeşiller" takip etti.

Macron'un "Cumhuriyet Yürüyüşü Partisi" ise yüzde 10,2 oyla 5'inci sırada kaldı.

HALKIN ÇOĞUNLUĞU SANDIĞA GİTMEDİ

TRT Haber'in haberine göre, sandığa katılım rekor oranda düşüktü; seçmenin sadece yüzde 34'ü oy kullandı.

Macron'un partisi, seçmenin ilgisizliği için "demokrasiye atılmış tokat" değerlendirmesi yaptı.

Marine Le Pen ise "sivil felaket" yorumunda bulundu.

MACRON'UN PARTİSİNE DESTEK AZALDI

Yerel seçimler cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlık niteliğinde olduğu için önem taşıyor.

Cumhurbaşkanı Macron, düşük katılımın yanı sıra partisine olan desteğin azalması nedeniyle gelecek yıl için öngördüğü galibiyetten uzak.

Macron'un karşısında yer almaya hazırlanan Marine Le Pen ise bu seçimde elde edeceği başarıyla cumhurbaşkanlığı adaylığını pekiştirmeyi hedefliyordu ancak onun da beklentisi gerçekleşmedi.

Oyların yüzde 10'undan fazlasını alan partiler katılacağı seçimin ikinci turu pazar günü yapılacak.

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