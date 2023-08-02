İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ağustos 2023 Çarşamba / 16 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9699
  • EURO
    29,5421
  • ALTIN
    1678.28
  • BIST100
    7258.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Macron, tartışmalı anayasa maddesini kullanmayı planlıyor
Dünya

Macron, tartışmalı anayasa maddesini kullanmayı planlıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, düzensiz göçe ilişkin yasanın kabulü için tartışmalı anayasa maddesini kullanmayı planladığını söyledi.

AA2 Ağustos 2023 Çarşamba 19:00 - Güncelleme:
Macron, tartışmalı anayasa maddesini kullanmayı planlıyor
ABONE OL

BFM TV'nin haberine göre Macron, göçmenlik yasasını zorlamak için, bir tasarının Ulusal Mecliste oylanmadan geçmesini sağlayan Anayasanın tartışmalı 49/3 maddesinin kullanılmasının ihtimal dışı olmadığını belirterek, "Anayasanın izin verdiği şeyi kullanacağım." dedi.

Macron, 22 Mart'ta, düzensiz göçe ilişkin tasarının farklı tasarılara bölüneceğini ve gelecek haftalarda parlamentoda görüşüleceğini açıklamıştı.

Hükümetin hakkında sınır dışı kararı olan göçmenleri "arananlar listesine" koymasına imkan veren göç tasarısına karşı 25 Mart'ta başkent Paris ve farklı kentlerde gösteri düzenlenmişti.

Fransa'da anayasa, hükümete bir yasa tasarısının oylamadan geçirilmesi için yetki verirken buna karşı muhalefettin de gensoru teklifi vermesine olanak sağlıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.