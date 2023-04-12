İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Nisan 2023 Çarşamba / 22 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,3156
  • EURO
    21,24
  • ALTIN
    1252.21
  • BIST100
    5146.11
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Macron, Tayvan'da statükoyu ve ''tek Çin'' politikasını desteklediklerini söyledi
Dünya

Macron, Tayvan'da statükoyu ve ''tek Çin'' politikasını desteklediklerini söyledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Tayvan'da statükoyu ve 'Tek Çin' politikasını desteklediklerini belirtti.

AA12 Nisan 2023 Çarşamba 21:33 - Güncelleme:
Macron, Tayvan'da statükoyu ve ''tek Çin'' politikasını desteklediklerini söyledi
ABONE OL

Macron, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Hollanda'da Başbakanı Mark Rutte ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Rutte'yle Ukrayna-Rusya savaşı ve Ukrayna'ya desteği ele aldıklarını belirten Macron, bu akşam iki ülkenin bakanlarının savunma alanındaki işbirliğini görüşeceklerini kaydetti.

Ulusal ve Avrupa düzeyindeki reformların devam etmesi gerektiğini söyleyen Macron, "(Avrupa olarak) artık bazılarına daha az bağlı olmak istiyoruz, genel olarak daha az bağlı olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Fransız Cumhurbaşkanı, Avrupa'nın özerklik stratejisinin sadece bir konsept değil, bir gerçek haline gelmekte olduğu yorumunu yaptı.

Macron, Fransa'nın ve Avrupa'nın Tayvan'daki statükoyu ve "Tek Çin" politikasını desteklediğini vurguladı.

Bir gazetecinin eski ABD Başkanı Donald Trump'un kendisini "Çin'e yalakalık yapmakla" itham ettiğini hatırlatması üzerine Macron, "Trump'ın sözleri hakkında diyecek bir şeyim yok." cevabını verdi.

Başka bir gazetecinin "Fransa ABD'nin hala bir müttefiki mi?" sorusuna ise Macron, "Müttefik olmak bağımlı olmak anlamına gelmiyor." dedi.

Macron, Fransa'nın Ukrayna, Sahra Altı Afrika, Tayvan konularında kimseden ders almayacağını belirtti.

Bu arada Macron, ülkesinde Anayasa Mahkemesinin 14 Nisan'da emeklilik reformunun anayasaya uygun olup olmadığını açıklayacağı kararın ardından sendikalarla görüşmeyi teklif edeceğini söyledi.

Hollanda Başbakanı Rutte, Ukrayna-Rusya savaşına değinerek, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in uzun bir savaşa hazırlandığını görüyoruz." dedi.

Bu savaşın, Avrupa'nın tek bir ağızdan konuşmasının önemini gösterdiği yorumunda bulunan Rutte, Avrupa'nın enerji, ham madde ve katma değeri olan teknolojilerin tedariki konusunda daha fazla bağımsız olması gerekeceğini ifade etti.

Emmanuel Macron, 5 Nisan'da Çin'e yaptığı 3 günlük ziyaretin dönüşünde uçakta ABD ile ilişkiler ve Tayvan konusunda basına açıklamalarda bulunmuştu.

Macron'un, Avrupa'nın ABD'den bağımsız olmasına ilişkin ortaya koyduğu vizyon ve ülkesinin Çin ile Tayvan arasında olası bir çatışmaya dahil olmaktan kaçınması gerektiğini yönündeki ifadeleri ABD ve Polonya'dan tepki çekmişti.

  • Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
  • tayvan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.