Fransa'daki erken seçimin üzerinden 2 ay geçmesine rağmen hâlâ hükümet kurulamadı. Cumhurbaşkanı Macron, seçimlerden ilk sırada çıkan Sol İttifak'a hükümet kurma görevini vermeyi reddetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 7 Temmuz'da yapılan seçimlerde aldığı ağır yenilginin ardından hâlâ hükümeti kurma görevlendirmesi yapmadığı için demokrasiye darbe yapmakla suçlanıyor. 2024 Paris Olimpiyatları'nı bahane ederek askıya aldığı hükümet kurma sürecini tekrar başlatan Cumhurbaşkanı Macron, hükümetin istifasından bir aydan fazla bir süre sonra 4 partinin oluşturduğu meclisin en büyük siyasi grubu Yeni Halk Cephesi (NFP) öncülüğünde oluşacak sol ittifakın başbakan adayını atamayı reddetti.

İSTİKRAR ŞARTI KOŞTU

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, mecliste temsil edilen diğer partilerin olası bir sol ittifak koalisyonuna güvenoyu vermeyecekleri belirtilerek, "Ülkemizin kurumsal istikrarı bu seçeneği tercih etmememizi gerektirmektedir" denildi. Açıklamada Macron'un, tüm siyasi liderleri "mevcut durumla yüzleşmeye ve sorumluluk almaya çağırdığı" ifade edilirken, Cumhurbaşkanı'nın Sosyalistleri, Yeşilleri ve Komünistleri diğer siyasi partilerle birlikte çalışmaya davet ettiği kaydedildi. Macron, yeni kurulacak hükümet için "istikrarlı çoğunluk" şartı koşarak, sol ittifakın azınlık hükümetine sıcak bakmadığının sinyallerini verdi.

Fransa'da sol ittifakın ortak başbakan adayı Lucie Castets ve sol parti liderleri Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü.

'PARTİSİ İÇİN UĞRAŞIYOR'

Fransa'daki seçimlerde hiçbir parti ya da ittifak, hükümet kurmak için gerekli salt çoğunluk olan 289 milletvekiline ulaşamadı. Seçimlerde aşırı sağcılar da sandalye sayısını artırırken, seçime ittifak kurarak giren solcu partiler, 193 sandalye ile meclisin en büyük siyasi grubu oldu. Macron'un, kaybettiği seçimlerin ardından yine kendi meclis ittifakı etrafında, merkez sol partilerin desteğini almaya çalıştığı bir hükümet kurmak istemesi eleştirileri de beraberinde getirdi.

HALKA 'SOKAK' ÇAĞRISI

Solcu ittifakta yer alan Yeşiller Partisi lideri Marine Tondelier, "Seçimleri çaldırıyoruz" dedi. Komünist Parti lideri Fabien Roussel ise Macron'un karanını protesto etme çağrısında bulundu. Roussel, "Önümüzdeki birkaç gün içinde valiliklerin önünde ve şehir merkezlerinde harekete geçmemiz gerekecek" dedi.

AZLETMEKLE TEHDİT ETTİ

Meclisin en büyük siyasi grubu olarak hükümet kurma yetkisinin kendilerine verilmesini bekleyen sol ittifak, Macron'un solun ortak başbakan adayı Lucie Castets'i göz ardı eden tutumunu "demokratik darbe" olarak nitelendirdi ve sert dille eleştirdi. Sol popülist LFI koordinatörü Manuel Bompard, Macron'un tutumunun 'antidemokratik bir şiddet eylemi' olduğunu vurguladı. Parti lideri Jean-Luc Melenchon da seçim sonuçlarını görmezden geldiği için demokrasi karşıtı darbe yapmakla suçladıkları Macron'un azledilmesi için yasal süreç başlatacaklarını duyurdu. Castets ise "Demokrasinin Cumhurbaşkanı gözünde değeri yok. Hem cumhurbaşkanı, hem başbakan hem de parti başkanı olmak isteyen bir cumhurbaşkanı ile karşı karşıyayız" ifadesini kullandı.

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