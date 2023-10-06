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Dünya

Macron: Türkiye'nin de katılımıyla 3. Bağdat Konferansı'nın düzenlenmesini umuyorum

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin de katılımıyla 3. Bağdat Konferansı'nın düzenlenmesini umduğunu söyledi.

AA6 Ekim 2023 Cuma 20:46 - Güncelleme:
Macron: Türkiye'nin de katılımıyla 3. Bağdat Konferansı'nın düzenlenmesini umuyorum
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Macron, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerinin, "genişleme ve göç" gündemiyle İspanya'nın Granada kentindeki gayriresmi toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Orta Doğu'nun istikrarını istediğini ifade eden Macron, Türkiye, Mısır, Irak, İran ve Körfez ülkelerinin de katılımıyla 3. Bağdat Konferansı'nı düzenlemeyi umduğunu belirtti.

Macron, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın devam ettiğini ve Avrupa sınırında gerilimin arttığını kaydederek, toplantıda AB'nin başka ülkelere genişlemesi konusunu ele aldıklarını aktardı.

Toplantıda göç meselesinin de müzakere edildiğine değinen Macron, düzensiz göçmenlerin geçtiği transit ülke ve geldikleri menşe ülkelere yönelik eylemleri güçlendirdiklerini kaydetti.

Macron, Nobel Komitesi'nin 2023 Nobel Barış Ödülü'nü, cezaevindeki İranlı aktivist Nergis Muhammedi'ye vererek "güçlü bir karar" aldığını ve Fransa'nın bu kararı kutladığını ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başından bu yana AB ülkelerinin enerji kaynaklarını çeşitlendirdiğini ancak Avrupa'nın pahalı bir enerjiye bağlı olmaya devam ettiğini belirtti.

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