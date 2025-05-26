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Dünya

Macron uçakta tokadı yedi! Görüntüler Fransa'da gündem oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un resmi ziyaret için gittiği Vietnam'ın başkenti Hanoi'de eşi Brigitte Macron ile uçaktan inişleri esnasında çekildiği belirtilen görüntüler gündem oldu.

AA26 Mayıs 2025 Pazartesi 11:25 - Güncelleme:
Macron uçakta tokadı yedi! Görüntüler Fransa'da gündem oldu
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Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerde Hanoi'ye inen uçağın kapısının açılmasıyla kırmızı ceketli kişinin eliyle Macron'u yüzünden ittirdiği görülüyor. Kameraları fark eden Macron ise gülümseyerek el sallıyor.

EŞİ, MACRON'A TOKAT ATTI İDDİASI

Görüntünün devamında kırmızı ceket giyen kişinin, çiftin uçağın merdivenlerinden inmeye başlamasıyla Brigitte Macron olduğu anlaşılıyor.

"SUÇ ORTAKLIĞI ANI"

Fransız kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberinde Elysee Sarayı'nın verdiği demeçte görüntülerin asılsız olduğunun iddia edildiği ancak Macron'un yakın çevresinin görüntüyü "çiftler arasında sıradan bir kavga" yerine "suç ortaklığı anı" olarak değerlendirdiği belirtildi.

HENÜZ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Macron'un çevresinden bir kaynak da görüntülere ilişkin açıklamasında, "Başkan ve eşinin seyahat öncesi gülerek rahatladıkları bir andı. Komplo teorisyenlerine üzerinde düşünecekleri bir şey vermeye yetmedi." ifadelerini kullandı.

Elysee Sarayı ise konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapmadı.

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