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Dünya

Macron: Ukrayna'da Rusya'ya karşı kara operasyonuna girebiliriz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 'arzu etmese de' gelecekte Rus kuvvetlerine karşı Ukrayna'da kara operasyonu gerekebileceğini belirtti.

AA17 Mart 2024 Pazar 15:42 - Güncelleme:
Macron: Ukrayna'da Rusya'ya karşı kara operasyonuna girebiliriz
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Cumhurbaşkanı Macron, "Weimar Üçgeni" formatı kapsamında Polonya Başbakanı Donald Tusk ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldiği Berlin ziyareti sonrası uçakta Fransız gazetesi Le Parisien'e açıklamalarda bulundu.

Macron, kamuoyunda Scholz ile aralarında Ukrayna ile ilgili gerginlik olduğu yönündeki haberlere ilişkin, Alman Şansölye ile arasında hiçbir anlaşmazlık bulunmadığını söyledi.

Stratejik farklılıklar konusunda bir tartışmanın başlamasına izin vermemek için hızla Almanya'ya gittiğini belirten Macron, Alman Şansölye ile hedefler ve Ukrayna hakkında "büyük bir ortak görüş" içinde olduklarını kaydetti.

Macron, Almanya ve Fransa'nın Ukrayna konusunda "birbirinin tamamlayıcı gücünden" faydalanabileceği mesajını verdi.

Geçen haftalarda AB ülkeleri içinde tartışmaya yol açan "Ukrayna'ya asker göndermek ihtimal dışı değil" açıklamalarının ardından konuşan Macron, "Bunu arzu etmiyorum ve bu konuda inisiyatif almayacağım ama belki bir noktada Rus kuvvetlerine karşı koyması için kara operasyonu yapılması gerekecek. Fransa'nın gücü, bunu yapabilmesidir." dedi.

Macron, Avrupa'da birçok ülkenin Rusya'ya karşı mücadele yöntemi belirlemede kendileri ile "aynı çizgide" olduğunu ileri sürerek, askeri dahil tüm senaryolara hazırlıklı olduklarını söyledi.

Ayrıca Rusya'nın "korku söylemi" yaydığını ve buna kanmamak gerektiğini belirten Macron, "Kendimizi korkutmamalıyız. Karşımızda büyük bir güç yok. Rusya nükleer silahlara sahip orta ölçekli bir güç." ifadesini kullandı.

Öte yandan Macron, Ukrayna konusunda Almanya ve Polonya'yı daha fazla ve farklı şeyler yapmaya ikna etmek için Berlin'e gittiğini, bu yüzden Ukrayna ziyaretini ertelediğini kaydetti.

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