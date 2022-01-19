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Dünya

Macron ve AP Başkanı soru almadı! Gazeteciler salonu terk etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Parlamentosunun yeni Başkanı Roberta Metsola, düzenledikleri ortak basın toplantısında soru almayınca gazeteciler salonu terk ederek tepki gösterdi.

AA19 Ocak 2022 Çarşamba 22:34 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 22:35
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Macron, Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulu oturumunda, ülkesinin AB dönem başkanlığı programını sunduktan sonra, AP'nin dün seçilen Başkanı Metsola ile kameralar karşısına geçti.

Gazetecilere günler öncesinde liderlerin yalnızca basın açıklaması yapmayacağı, basın toplantısı düzenleyeceği bilgisi verilmişti.

Ancak AP'de saatler süren oturumun ardından ikilinin basın toplantısı düzenleyeceği salona geçen gazetecilere soru alınmayacağı bildirildi. Bunun üzerine birçok gazeteci, salonu terk etti.

Metsola'nın takdimi üzerine, yeni AP başkanını tebrik eden Macron, Genel Kurul oturumunda yaptığı sunumun 4 dakikalık bir özetini yaparak salondan ayrıldı.

Macron, çıkışta basın mensuplarının soru alınmamasının nedenini sorması üzerine, Aralık 2021'de Paris'te geniş bir basın toplantısı düzenlediğini, Parlamentodaki yorumlarının üzerine yorum yapma gereği duymadığını söyledi.

Olayın ardından gazeteciler Twitter üzerinden de duruma tepki mesajları paylaştı.

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