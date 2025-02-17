Türkiye'ye Meteor füzesi satışını engellemek için hafta başında Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşen ve ret cevabı alan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Kathimerini gazetesine Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Ege'de gerginliklerin olmamasından yana olduğunu belirten Miçotakis, "Komşu ülkeden adalarımızı ziyaret eden binlerce turistten, iki devlet arasındaki göç ve sivil savunma alanındaki işbirliğinden, ortak ekonomik eylemlerin belirlenmesine kadar... Ben sınır komşusu olduğumuz ve coğrafyanın yan yana olmamızı istediği ülkelerle iyi komşuluk ilişkilerinden yanayım. Ama ben saf değilim. "Sakin sulara" inanıyorum çünkü onların aynı zamanda özgür sular olması için çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Miçotakis'in açıklamaları Yunan muhalefeti tarafından yoğun eleştiri aldı. Fransa'nın Türkiye'ye meteor satışının bir fiyasko olduğunu belirten muhalefet, Miçotakis'in Macron ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını vermekten kaçındığını belirterek, "Başbakan, Kathimerini'ye verdiği mülakatta, Macron'un kendisini yarım saat arabada beklettikten sonra, Meteor'ların Türkiye'ye satışını iptal etmek için bir şey yapamayacağını söyleyerek her şeyi itiraf etti" değerlendirmesinde bulundu.

Mitstotakis'in saf olmadığını defalarca tekrarlamasına dikkat çeken muhalefet, "Hiç kimse onu saflıkla suçlamadı. Ancak hükümetin Meteor konusunda farklı bir tavır sergilediğini gördük" dedi.