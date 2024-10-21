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Dünya

Macron yine ikiyüzlü! Katil Netanyahu ile Orta Doğu görüşmesinde dayanışma mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Netanyahu'nun konutuna yönelik insansız hava aracı (İHA) ile yapılan saldırıları 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi. Macron, İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını yinelerken, bu saldırıya karşı dayanışma mesajı verdi.

AA21 Ekim 2024 Pazartesi 15:59 - Güncelleme:
Macron yine ikiyüzlü! Katil Netanyahu ile Orta Doğu görüşmesinde dayanışma mesajı
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Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Macron ve Netanyahu telefon görüşmesi yaptı.

Macron, 19 Ekim'de Netanyahu'nun konutunun insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındığı saldırıları "kabul edilemez" olarak niteledi ve dayanışma mesajı verdi.

Fransa'nın İsrail'in güvenliğine bağlılığını yineleyen Macron, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın ölümünün, "Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik müzakerelerin yeni bir aşamaya taşınmasına fırsat sunması gerektiğini" savundu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları bağlamında Macron, sivil altyapıların hedef alınmamasını, sivillerin korunmasını ve bir an evvel ateşkes sağlanmasını istedi.

İsrail ordusunun, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik eylemlerini kınayan Macron, BM'nin "Güney Lübnan'daki rolünü tam olarak ifa etmesini" arzu ettiğini belirtti.

İki lider ayrıca, "İran'ın Orta Doğu'da krizlerin yayılmasındaki sorumluluğunu" ele aldı.

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