Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayında Fransa Büyükelçilerine yaptığı geleneksel konuşmada yeni bir skandala imza attı. Macron konuşmasında Suriye'ye yönelik açıklamada bulunurken terör örgütü YPG'ye yönelik desteklerinin süreceğini belirtti.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından kurulan geçici hükümetle Batılı ülkelerin temasları devam ederken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Suriye'nin geleceğiyle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Macron bölücü teröristlere desteğini göstermek için yaptığı konuşmada, "Fransa'nın PKK/YPG terör örgütünü terk etmeyeceğine" söz verdi.

Suriye'de "özgür, egemen ve saygın" devlet inşasına yönelik geçiş sürecini destekleyeceklerini belirtti. Macron, bu desteğin "uzun vadede" süreceğini kaydederken, Avrupa'nın Suriye'de kurulan geçici hükümete yönelik bakışının "safça" olmaması gerektiğini ifade etti, ülkesinin "Kürtler gibi özgürlük savaşçılarını" (terör örgütü PKK/YPG) terk etmeyeceğine dair söz verdi. Macron, Suriye'de "terörle mücadele konusunda Batı ile ittifak halindeki Kürtleri" yalnız bırakmayacaklarını ifade etti.

"TRUMP "FRANSA'NIN SAĞLAM BİR MÜTTEFİK OLDUĞUNU BİLİYOR"

Macron, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın "Fransa'da küçümseyemeyeceği, sağlam bir müttefikinin olduğunu bildiğini" söyledi.

"Avrupa'ya inanan" Trump'ın, transatlantik ilişkileri konusunda "açık bir hırsa" sahip olduğu değerlendirmesinde bulunan Macron, "zayıf ve kötümser olmayı seçersek Başkan Trump'ın ABD'si tarafından saygı görme şansımız az olur." dedi.

İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMININ HIZLANMASI "KIRILMA NOKTASI" TEŞKİL EDEBİLİR

İran'ı Orta Doğu'daki "temel güvenlik sorunu" olarak niteleyen Macron, bu sorunun "Fransa, Avrupa ve bölge ülkeleri" dahil çok sayıda ülkeyi ilgilendirdiğini savundu.

Macron, Trump yönetimi ile ilk görüşmelerinde İran'ın öncelikli konular arasında yer alacağını dile getirdi. Öte yandan Macron, "(İran'ın) Nükleer programının hızlanması bizi kırılma noktasına yaklaştırıyor." ifadelerini kullanarak, bu ülkeye karşı yeni yaptırımların olabileceğine işaret etti.

BİR SKANDAL DA FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANINDAN

Macron'un bu çıkışı dikkat çekerken, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Şam'daki açıklamasında, "Fransa'nın müttefiki olan Kürtler için siyasi çözüm bulunmalıdır. Suriye'nin kuzeyinde sürekli bir istikrar sağlanmalıdır" ifadelerini kullanmıştı. Öncesinde terör örgütü DSG'nin sözde lideri Mazlum Kobani ile telefonda görüşen Barrot, "Suriye'de terör ve aşırı şiddetin devam etmesine izin verilmemeli. Biz Kürtlerle terörizme karşı mücadele ettik" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birkaç gün önce AK Parti Samsun 8. Olağan İl Kongresi'nde "Terör örgütü ve teröristler için çember giderek daralmaktadır. Bölücü caniler ya silah gömecekler ya da silahlarıyla birlikte gömülecekler. PKK terör örgütü için üçüncü bir yol yoktur." açıklamasında bulunmuştu.

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