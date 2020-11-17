İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2020 Salı / 1 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7062
  • EURO
    9,1467
  • ALTIN
    467.319
  • BIST100
    1292.99
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ''Macron'a en güçlü cevabı Türkiye verdi'' diyerek başkentlerine Türk bayrağı astılar
Dünya

''Macron'a en güçlü cevabı Türkiye verdi'' diyerek başkentlerine Türk bayrağı astılar

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'de yaşayan Müslümanlar, 'Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı açıklamalarına en güçlü cevabı Türkiye verdi' diyerek mahallelerine Türk bayrağı astı.

AA17 Kasım 2020 Salı 08:08 - Güncelleme: 17 Kasım 2020 Salı 08:13
ABONE OL

Genç Müslümanlar Derneği Başkanı Moussa Hassabarassoul AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un İslam ve Hazreti Muhammed karşıtı açıklamalarına en güçlü cevabı Türkiye’nin verdiğini belirtti.

Hassabarassoul, "Türkiye’nin İslam'a ve Hazreti Muhammed’e hakaret eden Macron’a karşı takındığı tavır bizleri çok gururlandırdı." dedi.

OAC’de diplomatik misyonu olmayan Türkiye’nin bayrağını ülkelerinde dalgalandırmak istediklerini vurgulayan Hassabarassoul, Türkiye'nin İslam dini ve peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'i savunmasından duydukları memnuniyeti ifade etmek için Başkent Bangui’nin 3. Bölgesindeki mahallelerinin girişine Türk bayrağını astıklarını kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.