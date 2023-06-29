Macron'a ince ayar! Yüzüne söyledi: Artık istemiyoruz

Afrika'nın finansal özgürlüğe sahip olması gerektiğini her platformda dile getiren Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u karşısına alarak sorguya çekti. "Artık IMF ve Dünya Bankası istemiyoruz" diyen Ruto, Macron'u baş sorumlulardan biri olarak gördüklerini ima etti.

Afrika'nın çok değerli kaynakları yıllardır sömürülüyor.

İngiltere'sinden Fransa'sına ABD'sine kadar birçok ülke, kıtada söz sahibi.

Hatta Fransa, artık kültür yoluyla da bunu başarıyor.

Kıtada yaklaşık 150 milyon insanın Fransızca konuştuğu biliniyor.

Ancak artık buna "dur" demek isteyen birileri var...

Afrika ülkelerinin kendi aralarında yaptıkları ticarette ABD dolarını kullanmamaya çağıran Kenya Devlet Başkanı William Ruto, "Afrika ülkeleri neden kendi aralarında yaptığı ticarette dolar kullanmak zorunda? Yerel para birimleriyle ticaret yapabilmeliyiz." dedi.

KENYA'NIN DOLARA BAĞIMLILIĞINI AZALTMAK İSTİYOR

Konu, Fransa'nın başkenti Paris'te en az 40 devlet ve hükümet başkanı iki gün süren Yeni Küresel Finansal Pakt Zirvesi'nde de gündeme geldi.

Zirveye katılan Ruto, Afrika'nın finansal özgürlüğe sahip olması gerektiğini söyledi.

Sık sık Kenya'nın ticaret için dolara olan bağımlılığını azaltma planından bahseden Ruto, küresel finans kuruluşlarını adil politikalara sahip olmaya çağırdı.

MACRON'A SÖYLEDİ: ARTIK IMF VE DÜNYA BANKASI İSTEMİYORUZ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u karşısına alarak adeta sorguya çeken Ruto, ayar üstüne ayar verdi.

Ruto, "Artık IMF ve Dünya Bankası istemiyoruz. Yönetimin ve gücün birkaç kişinin elinde olmadığı yeni bir finansal mimariye ihtiyacımız var. Yeni bir eşitler örgütü. İşler ileriye değil, geriye doğru gidiyor. Bizi duymuyorsun." diye konuştu.