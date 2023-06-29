İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Haziran 2023 Perşembe / 11 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0619
  • EURO
    28,4628
  • ALTIN
    1597.22
  • BIST100
    5759.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Macron'a ince ayar! Yüzüne söyledi: Artık istemiyoruz
Dünya

Macron'a ince ayar! Yüzüne söyledi: Artık istemiyoruz

Paris'te Yeni Küresel Finansal Pakt Zirvesi'nde dikkat çeken anlar yaşandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösteren Kenya Devlet Başkanı William Ruto, 'Artık IMF ve Dünya Bankası istemiyoruz. Yönetimin ve gücün birkaç kişinin elinde olmadığı yeni bir finansal mimariye ihtiyacımız var.' dedi.

29 Haziran 2023 Perşembe 12:30 - Güncelleme:
Macron'a ince ayar! Yüzüne söyledi: Artık istemiyoruz
ABONE OL

Afrika'nın finansal özgürlüğe sahip olması gerektiğini her platformda dile getiren Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u karşısına alarak sorguya çekti. "Artık IMF ve Dünya Bankası istemiyoruz" diyen Ruto, Macron'u baş sorumlulardan biri olarak gördüklerini ima etti.

Afrika'nın çok değerli kaynakları yıllardır sömürülüyor.

İngiltere'sinden Fransa'sına ABD'sine kadar birçok ülke, kıtada söz sahibi.

Hatta Fransa, artık kültür yoluyla da bunu başarıyor.

Kıtada yaklaşık 150 milyon insanın Fransızca konuştuğu biliniyor.

Ancak artık buna "dur" demek isteyen birileri var...

Afrika ülkelerinin kendi aralarında yaptıkları ticarette ABD dolarını kullanmamaya çağıran Kenya Devlet Başkanı William Ruto, "Afrika ülkeleri neden kendi aralarında yaptığı ticarette dolar kullanmak zorunda? Yerel para birimleriyle ticaret yapabilmeliyiz." dedi.

KENYA'NIN DOLARA BAĞIMLILIĞINI AZALTMAK İSTİYOR

Konu, Fransa'nın başkenti Paris'te en az 40 devlet ve hükümet başkanı iki gün süren Yeni Küresel Finansal Pakt Zirvesi'nde de gündeme geldi.

Zirveye katılan Ruto, Afrika'nın finansal özgürlüğe sahip olması gerektiğini söyledi.

Sık sık Kenya'nın ticaret için dolara olan bağımlılığını azaltma planından bahseden Ruto, küresel finans kuruluşlarını adil politikalara sahip olmaya çağırdı.

MACRON'A SÖYLEDİ: ARTIK IMF VE DÜNYA BANKASI İSTEMİYORUZ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u karşısına alarak adeta sorguya çeken Ruto, ayar üstüne ayar verdi.

Ruto, "Artık IMF ve Dünya Bankası istemiyoruz. Yönetimin ve gücün birkaç kişinin elinde olmadığı yeni bir finansal mimariye ihtiyacımız var. Yeni bir eşitler örgütü. İşler ileriye değil, geriye doğru gidiyor. Bizi duymuyorsun." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.