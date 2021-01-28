İSTANBUL 3°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2021 Perşembe / 14 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4159
  • EURO
    8,9859
  • ALTIN
    437.881
  • BIST100
    1467
Dünya

Macron'a soğuk duş! Yüzde 60 olumsuz buluyor

Fransızların yüzde 60'ı Cumhurbaşkanı Macron'un politikalarını olumsuz buluyor.

AA28 Ocak 2021 Perşembe 08:45 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 08:45
ABONE OL

Fransa'da yapılan bir anket, halkın yarısından fazlasının Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un politikalarını olumsuz bulduğunu ortaya koydu.

Ipsos araştırma şirketinin Le Point dergisi için 22-23 Ocak'ta yaptığı ankete göre, ülkede Cumhurbaşkanı Macron'a duyulan güven oranı bu ay 3 puan düşerek yüzde 35 oldu.

Ankete göre, Fransızların yüzde 60'ı Macron'un politikalarını olumsuz buluyor.

Başbakan Jean Castex'e duyulan güven oranı ise yüzde 32 olarak belirlendi.

Castex'in politikalarını olumsuz görenlerin oranı yüzde 61'e çıkarken, bu oran Castex'in başbakanlık görevine geldiği günden bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.