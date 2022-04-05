İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Nisan 2022 Salı / 4 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7183
  • EURO
    16,1528
  • ALTIN
    912.183
  • BIST100
    2327.31
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Macron'a yaylım ateşi: Putin ile kaç kez görüştünüz, bir şey başardınız mı?
Dünya

Macron'a yaylım ateşi: Putin ile kaç kez görüştünüz, bir şey başardınız mı?

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna'nın Buça kentindeki sivil ölümlerinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü için sert bir dille eleştirdi.

AA5 Nisan 2022 Salı 13:21 - Güncelleme: 5 Nisan 2022 Salı 13:21
ABONE OL

Morawiecki, Varşova'da düzenlediği basın toplantısında, Batı'dan Rus kaynaklarına yönelik yaptırımları ve ambargoyu sıkılaştırmasını isterken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a atfen "Sayın Macron, Putin ile kaç kez görüştünüz, bir şey başardınız mı? Suçlularla pazarlık yapacak bir durum yok." dedi.

Mevcut yaptırımların yeterli olmadığını vurgulayan Morawiecki, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a geri adım attıran şeyin de muhtemelen Alman milyarderlerinin sesi olduğunu savundu. Morawiecki, "Asıl duymanız gerekenler öldürülen kadın ve çocukların sesleridir." ifadesini kullandı.

İngiliz basınında çıkan haberlerde de Morawiecki'nin, "Suçlularla pazarlık edilmemeli, onlarla savaşılmalıdır. Kimse Hitler'le pazarlık etmedi. Hitler, Stalin, Pol Pot ile pazarlık eder misiniz?" ifadelerine yer verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.