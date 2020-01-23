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Dünya

Macron'dan 24 yıllık oyun! İsrail polisini fırçalaması senaryo çıktı!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Kudüs’te bulunan kiliseye yaptığı ziyaret sırasında İsrail polisiyle tartışması, Fransa'da yapılacak seçimler öncesi kurgulanan bir oyunun parçası olduğu ortaya çıktı.

Star.com.tr23.01.2020  17:57 - Güncelleme: 23.01.2020  18:09

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kudüs ziyareti sırasında gittiği Fransız Kilisesi'nde İsrailli güvenlik güçlerini görünce öfkelenmiş ve "Çıkın buradan" diye bağırmıştı.

İSRAİL POLİSİYLE TARTIŞMASI SENARYONUN PARÇASI

Macron'un dikkat çeken çıkışı bir senaryonun parçası olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar, 1996 yılında aynı kilise önünde, eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın da İsrailli güçlerle tartışmasını örnek göstererek Chirac'ın o yıllarda girdiği seçimden zaferle ayrılmasına işaret etti.

HEDEF MÜSLÜMANLARIN OYUNU ALMAK

Uzmanlar, Macron'un Jacques Chirac'ı taklit ederek önümüzdeki seçimlerde Fransa'da yaşayan milyonlarca Müslüman'ın oyunu almayı planladığını belirtti.

POLİSİN KİLİSEYE GİRMESİ ZATEN YASAK!

İsrail polisinin Fransa toprağı olarak sayılan kiliseye girmesi zaten yasak. Yasaktan haberi olan İsrail polisinin bunu uygulamayıp kiliseye girmesi ve sakinliği, iyi ingilizcesiyle tanınan Macron'un aksanı uzmanların en dikkat çektiği iki nokta oldu.

1996'DA DA AYNISI YAŞANMIŞTI!

Azize Anne Kilisesi'ndeki İsrailli güvenlik güçleriyle tartışan ilk Fransız Cumhurbaşkanı Macron değil. 2019'da hayatını kaybeden eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac da, 1996 yılındaki ziyaretinde Azize Anne Kilisesi önünde Filistinlilerin elini uzatmasını engelleyen İsrailli güvenli güçlerinin davranışını 'provokasyon' olarak tanımlamış ve sinirlerine hakim olamamıştı.

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