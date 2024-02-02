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Dünya

Macron'dan AB'ye tarım alanında ''güç birliği'' çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine, kıtada tarım alanında güç birliğinin sağlanması amacıyla ortak kontrol mekanizması oluşturulması çağrısı yaptı.

AA2 Şubat 2024 Cuma 13:24 - Güncelleme:
Macron'dan AB'ye tarım alanında ''güç birliği'' çağrısı
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L'OBS dergisinin haberine göre, Macron Brüksel'deki AB Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, Avrupa'daki tarım krizi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Fransız Cumhurbaşkanı Macron, kıtada sağlık ve tarımda güç birliği sağlanması amacıyla üretimde haksız rekabetin önüne geçebilecek bir kontrol mekanizmasının kurulmasını istedi.

Avrupa'da haftalardır devam eden tarım kriziyle ilgili değerlendirmeler yapan Macron, şubat ayının sonundan itibaren kıta ülkelerince çiftçilerin lehinde somut kararlar alınmasını talep etti.

- UKRAYNA'DAN TAHIL İTHALATININ KONTROLÜ

Macron, Ukrayna'dan tahıl ithalatının Avrupa'da haksız rekabete yol açmaması için ciddi şekilde kontrol edileceğine işaret ederek, bu durumun AB ülkelerinde oluşabilecek fiyat istikrarsızlığına müdahaleyi kolaylaştıracağına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Macron, belirli miktar üzerinde Ukrayna'dan ithal edilen tahılların gümrük vergisine tabi tutulacağını söyleyerek, "Bu savaştaki Ukrayna'ya yardım etmek için, yoksa birkaç milyardere fayda sağlayacak haksız rekabet ortamı oluşturmak için değil." ifadesini kullandı.

Macron, Güney Amerika Ortak Pazarı (MERCOSUR) ülkeleri ile AB arasında yapılan ticaret anlaşmasından duyduğu memnuniyetini de dile getirdi.

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