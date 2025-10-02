Macron'dan Avrupa'ya güvenlik mesajı: Üzerimize düşeni yapacağız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sürdüğü ve son dönemlerde Rus insansız hava araçlarının Avrupa ülkelerin hava sahalarını ihlal ettiği bir dönemde, Avrupa'nın hava ve toprak bütünlüğünün korunması adına üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile geri kalan Avrupa ülkelerinin oluşturduğu Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) 7'nci zirvesi Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da başladı.

Zirve kapsamında düzenlenen ve Polonya Başbakanı Donald Tusk, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun katıldığı panelde konuşan Macron, kıta ülkeleri olarak Ukrayna'daki savaşın yanı sıra Balkanlarda, Kafkasya'da, Moldova'da olup bitenlere de odaklandıklarını belirtti.

Avrupa'nın ortak hedefler doğrusunda bütüncül bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini vurgulayan Macron, Moldova'da düzenlenen parlamento seçimlerine yönelik "Rus müdahalesine" dikkati çekerek, Avrupa Birliği (AB) yanlısı Sandu'nun seçimlerdeki galibiyetini "büyük bir başarı" olarak niteledi.

Rusya'nın kendi seçim süreçlerine de müdahale ettiğini belirten Macron, "2017 ve 2022'deki iki seçimde de (Rusya'dan) müdahaleler oldu ve bunların oldukça etkili olduğunu söyleyebilirim ancak başarılı olamadılar." ifadelerini kullandı.

Macron, Rusya'nın Ukrayna'da da hedeflerine ulaşamadığını vurgulayarak, "Kiev'i alamadılar, rejimi değiştiremediler." dedi.

Ukrayna'ya destek olmak için son aylarda Avrupa ülkeleri olarak çok çalıştıklarını aktaran Macron, yılın başında ABD'nin Ukrayna'ya desteği konusunda "şüphelerinin olduğunu" ancak son haftalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının Ukrayna'ya yönelik tutumlarında büyük bir değişikliğe gittiklerini gösterdiğini kaydetti.

Macron, Ukrayna'da savaşın sona erdirilmesi için daha önce Trump ile de görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Barış müzakerelerine hazırım." sözlerinin tamamen samimiyetten uzak olduğunu belirtti.

Ukrayna'da olası bir barışın kalıcı olmasının bu ülkeye sağlanacak güvenlik garantilerine bağlı olduğunun altını çizen Macron, Ukrayna'ya hava savunma sistemleri ve insansız hava aracı sağlayacaklarını söyledi.

Macron, Rusya'nın müzakere masasına döndürülmesi için baskı yapılması gerektiğini vurgulayarak, bu ülkenin yaptırımları aşmak amacıyla kullandığı "gölge filo"ya dikkati çekti.

Rusya'nın bu filodan elde ettiği gelirle, savaş harcamalarının yüzde 30 ila 40'ını karşıladığını ileri süren Macron, "Bu yüzden onlara bir dizi yaptırım uyguladık." dedi.

Macron, Rusya'nın son dönemlerde Polonya, Romanya, Estonya ve Danimarka'da dronlarla yaptığı hava sahası ihlallerine ilişkin ise "Hava bütünlüğümüzü ve toprak bütünlüğümüzü korumak için üzerimize düşeni yapacağız." ifadesini kullandı.

Rusya'nın enerji hatları hedefte